Глава Ростуризма: Рост цен на авиатопливо негативно отразится на развитии туристической отрасли в России
Об этом заявил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.
Сафонов добавил, что из-за роста цен на авиаперевозки в итоге может увеличиться спрос на железнодорожные путешествия.
Комментарии9
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cromwel 16 августа 2018 | 23:07
Странно, вроде санкции нам на пользу, а все катиться в задницу.
begly_ 16 августа 2018 | 23:34
cromwel:
Это все катится, ну в задницу, когда ОНА в голове у того, кто ею думает. Надеюсь, что не про вас лично сказано.
mayk18_10 16 августа 2018 | 23:51
begly_: Интересное дело-во всем мире цены на нефть уже вторую неделю идут вниз и цены на билеты на самолеты , если и не снижаютья, то остались на том же уровне ,что и в прошлом году...А в нефтедобывающей России-цены на авиатопливо все время растут-мистика?
sagen 16 августа 2018 | 23:50
cromwel: Цены на авиатопливо в туристическом бизнесе стоят на двадцатом, дай бог, месте. Из общей стоимости путевки в пару тысяч долларов какие-то двадцать долларов никто не заметит.
begly_ 16 августа 2018 | 23:08
Даже главы некоторых государств предпочитают поезд вместо самолета - куда спешишь, если ты на отдыхе?
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 23:08
Без паники. Всё в порядке. Просто нечего по заграницам шляться. Ничего хорошего там нет!
navsegda 16 августа 2018 | 23:28
blinorozhiy_chmo: У тебя в быту ВСЁ из-за границы
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 23:32
Ничего страшного.
В моду войдёт пеший туризм.
amg66 17 августа 2018 | 00:11
mikhail_spb_: ...по Ангаре по Ангаре...)