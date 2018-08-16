Авиакомпания «Россия» впервые в истории начала набор иностранных пилотов
Авиакомпания «Россия», входящая в тройку крупнейших национальных авиаперевозчиков, впервые в истории начала набор иностранных пилотов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Пилоты нужны для выполнения полетов из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. Источник в авиакомпании рассказал РБК, что это связано с кадровым дефицитом. По мнению экспертов, эти вакансии могут заинтересовать в первую очередь специалистов из СНГ.
Комментарии19
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cromwel 16 августа 2018 | 23:04
Китайцы к себе наших перетаскивают а мы к себе иностранцев. Хорошо живем!
gordy 16 августа 2018 | 23:51
"По мнению экспертов, эти вакансии могут заинтересовать в первую очередь специалистов из СНГ."
По дворникам знаем?
stanislav1975 17 августа 2018 | 00:10
cromwel: Вот только китайцы берут наших, а наши берут узбеков. Не в обиду узбекам.
begly_ 16 августа 2018 | 23:05
Америка и Запад тоже никогда не отказывались от специалистов высокого класса из России.
novyrusic 16 августа 2018 | 23:06
Таджиков набирать в пилоты будут.
раньше только дворников не хватало, теперь и пилотов.
Интерес но, когда таджиков в профессора набирать начнут.
kamen_12 16 августа 2018 | 23:11
novyrusic: Китайцы тоже когда то грязную работу делали, сейчас профессора.
gonduras_on_colyma 16 августа 2018 | 23:20
kamen_12: Это да, по ситуации скоро пора будет портянкам подметать у китайцев, но этого не случится.
По причине врождённой лени и }|{опорукости.
Только кончится жижа и начнётся.
В смысле не в недрах закончится, а низкие цены или эмбарго, на крайний случай лет 5-7 подождём электромобилей и электричества из ВИЭ.
begly_ 16 августа 2018 | 23:28
gonduras_on_colyma:
А зачем ждете?, сами работать ни пробовали? Тогда и злорадствовать некогда будет.
novyrusic 16 августа 2018 | 23:44
kamen_12: ты действительно такой идиот каким кажешься?
Что ты хотел сказать вот этим?
Что когда-нибудь таджики будут тебя погонять?
И ты к этому стремишься, да?
begly_ 16 августа 2018 | 23:21
novyrusic:
А вы украинцы все больше шалавами по миру?
lager23 16 августа 2018 | 23:27
novyrusic: novyrusic: один академик уже есть!
bozk 16 августа 2018 | 23:13
Главное, чтобы силовиков и чиновников становилось всё больше и больше...
seryj_wolk 16 августа 2018 | 23:22
Тогда эту компанию надо переименовывать в Интернационал!
lager23 16 августа 2018 | 23:25
Сначала мамбеты были дворниками, затем таксистами, и в конце концов пилотами авиакомпании Россия, "эволюция по путенски" есть деградация по всем фронтам и направлениям, верный путь в канаву завалившись с колен!
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 23:29
Если жители среднеазиатских аулов освоили управление маршрутками, то и самолётами "аэрофлота" как-нибудь управлять научатся.
andriy 16 августа 2018 | 23:30
Мдя.
Сонные (обдолбанные?) таксисты, из дружественных среднеазиатских стран, давят народ по тротуарам.
Что ждать от ихних "пилотов"?
Когда вы , твари ,уже нажрётесь.(с)
sproter 16 августа 2018 | 23:45
Фюрер же не обещал, что 25 млн рабочих мест будут для россиянов.
tks 16 августа 2018 | 23:53
Ух! Иностранцев - пилотами! И ведь не страшно совсем, что кто-то из них наймитом "наших западных партнеров" окажется, вот в чём заголулина то, панимашь!
margosher 17 августа 2018 | 00:06
Да... Велика Россия, а пилотов нет. Или не хотят за маленькую зарплату работать?