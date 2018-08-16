Авиакомпания «Россия» впервые в истории начала набор иностранных пилотов

Авиакомпания «Россия», входящая в тройку крупнейших национальных авиаперевозчиков, впервые в истории начала набор иностранных пилотов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Пилоты нужны для выполнения полетов из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. Источник в авиакомпании рассказал РБК, что это связано с кадровым дефицитом. По мнению экспертов, эти вакансии могут заинтересовать в первую очередь специалистов из СНГ.