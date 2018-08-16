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23:01, 16 августа 2018

Авиакомпания «Россия» впервые в истории начала набор иностранных пилотов

Авиакомпания «Россия», входящая в тройку крупнейших национальных авиаперевозчиков, впервые в истории начала набор иностранных пилотов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Пилоты нужны для выполнения полетов из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. Источник в авиакомпании рассказал РБК, что это связано с кадровым дефицитом. По мнению экспертов, эти вакансии могут заинтересовать в первую очередь специалистов из СНГ.

Комментарии

19

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cromwel 16 августа 2018 | 23:04

Китайцы к себе наших перетаскивают а мы к себе иностранцев. Хорошо живем!

gordy 16 августа 2018 | 23:51

"По мнению экспертов, эти вакансии могут заинтересовать в первую очередь специалистов из СНГ."

По дворникам знаем?

stanislav1975 17 августа 2018 | 00:10

cromwel: Вот только китайцы берут наших, а наши берут узбеков. Не в обиду узбекам.

begly_ 16 августа 2018 | 23:05

Америка и Запад тоже никогда не отказывались от специалистов высокого класса из России.

novyrusic 16 августа 2018 | 23:06

Таджиков набирать в пилоты будут.
раньше только дворников не хватало, теперь и пилотов.
Интерес но, когда таджиков в профессора набирать начнут.

kamen_12 16 августа 2018 | 23:11

novyrusic: Китайцы тоже когда то грязную работу делали, сейчас профессора.

gonduras_on_colyma 16 августа 2018 | 23:20

kamen_12: Это да, по ситуации скоро пора будет портянкам подметать у китайцев, но этого не случится.
По причине врождённой лени и }|{опорукости.
Только кончится жижа и начнётся.
В смысле не в недрах закончится, а низкие цены или эмбарго, на крайний случай лет 5-7 подождём электромобилей и электричества из ВИЭ.

begly_ 16 августа 2018 | 23:28

gonduras_on_colyma:

А зачем ждете?, сами работать ни пробовали? Тогда и злорадствовать некогда будет.

novyrusic 16 августа 2018 | 23:44

kamen_12: ты действительно такой идиот каким кажешься?
Что ты хотел сказать вот этим?
Что когда-нибудь таджики будут тебя погонять?
И ты к этому стремишься, да?

begly_ 16 августа 2018 | 23:21

novyrusic:

А вы украинцы все больше шалавами по миру?

lager23 16 августа 2018 | 23:27

novyrusic: novyrusic: один академик уже есть!

bozk 16 августа 2018 | 23:13

Главное, чтобы силовиков и чиновников становилось всё больше и больше...

seryj_wolk 16 августа 2018 | 23:22

Тогда эту компанию надо переименовывать в Интернационал!

lager23 16 августа 2018 | 23:25

Сначала мамбеты были дворниками, затем таксистами, и в конце концов пилотами авиакомпании Россия, "эволюция по путенски" есть деградация по всем фронтам и направлениям, верный путь в канаву завалившись с колен!

mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 23:29


Если жители среднеазиатских аулов освоили управление маршрутками, то и самолётами "аэрофлота" как-нибудь управлять научатся.

andriy 16 августа 2018 | 23:30

Мдя.
Сонные (обдолбанные?) таксисты, из дружественных среднеазиатских стран, давят народ по тротуарам.
Что ждать от ихних "пилотов"?
Когда вы , твари ,уже нажрётесь.(с)

sproter 16 августа 2018 | 23:45

Фюрер же не обещал, что 25 млн рабочих мест будут для россиянов.

tks 16 августа 2018 | 23:53

Ух! Иностранцев - пилотами! И ведь не страшно совсем, что кто-то из них наймитом "наших западных партнеров" окажется, вот в чём заголулина то, панимашь!

margosher 17 августа 2018 | 00:06

Да... Велика Россия, а пилотов нет. Или не хотят за маленькую зарплату работать?

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