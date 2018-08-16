Дорогомиловский суд Москвы перевел под домашний арест обеих фигуранток дела «Нового величия»
Дорогомиловский суд Москвы перевел под домашний арест обеих фигуранток дела «Нового величия» Марию Дубовик и Анну Павликову. С таким ходатайством накануне выступило следствие, прокурор его поддержал. Решение об изменении меры пресечения огласила судья Ирина Деваева.
Накануне в Москве прошел «Марш матерей» с тебованием освободить из СИЗО Анну Павликову и Марию Дубовик. Акция не была согласована властями. На Марш пришло, по данным участников, около полутора тысяч человек.
Комментарии5
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blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 23:06
Хорошего ремня теперь всыпать жирным кобылкам и на общественные работы, мозги лечить.
"Труд сделал из обезьяны Человека" (с).
vis_a_vis 16 августа 2018 | 23:26
\\ blinorozhiy_chmo: "Труд сделал из обезьяны Человека" (с). //
Не верится. Ты уже столько комментов накропал, а человеком так и не стал.
serge_moro 16 августа 2018 | 23:28
vis_a_vis: Главный идеолог .всех проблем россиян озерский хмырь,которого ельцинская пьянь привела к власти. Пора уже что-то делать , если не вы его ,то он вас всех схавает и не подавится. Вы ,россияне выбирая его 20 лет ,превратили его в хищного зверя,который будет очень часто нападать на беззащитных пюдишек,пожирая их с патрохами. Диктатор-хищник ,почувствовав вкус крови и особенно крови молодых людей только стал намного агрессивнее и обязательно будет кусать. У него 140 миллионов и он правит вечно.Думаю,что для него 140 млн уже маловато, для его жажды удовлетворения, и он жалеет,что у него нет 1 миллиарда населения
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 23:27
А нужно было дело в отношении девок закрыть, отпустить их на все 4 стороны и компенсировать финансово все издержки.
А также посадить лет на 10 тех уродов, которые устроили провокацию и шили дело.
vis_a_vis 16 августа 2018 | 23:32
"Судьи независимы, и подчиняются только закону"... За неделю законодательство не изменилось, а судья вынес прямо противоположное решение. Так чему подчиняются судьи?