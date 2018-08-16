Турция грозит ужесточение американских санкций, если не будет освобожден американский пастор Эндрю Брансон
Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на совещании в Белом доме с участием Дональда Трампа, — передает агентство Bloomberg.
«Он нуждается в нашей помощи для освобождения. Они хотят удерживать нашего замечательного пастора. Это несправедливо. Это неправильно», — заявил Трамп.
Ранее санкции США были введены в отношении глав МВД и Минюста Турции. Затем, Дональд Трамп также объявил о повышении вдвое пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Турции. Вслед за этим Анкара объявила о повышении пошлин на американские товары, а президент Эрдоган обвинил США в развязывании экономической войны и призвал к бойкоту американской электроники.
Комментарии11
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len56 16 августа 2018 | 22:39
Я думаю,что у Трампа длиннее...И намного.
Граждане,отредактируйте заголовок.
serhio_25__ 16 августа 2018 | 22:57
len56: На Эхе в ночную смену заступают таджики.
nifont 16 августа 2018 | 23:12
serhio_25__: там главред с вечерним образованием
glotov 16 августа 2018 | 22:46
Им надо просто пасторами обменяться. Америка же тоже "пастора" не отдает.
ara_1 16 августа 2018 | 22:54
glotov:
Хорошая идея! Выслать ВСЕХ "ихних" "пасторов" нафиг отсюда! Начиная со вновь вскрывшихся "на севере Нью Мексико", ихнего духовного лидера и его "дочьки" Сарсур...
serhio_25__ 16 августа 2018 | 23:00
Трамп умудрился поссорится чуть ли не совсем миром, даже с союзниками США. Не зря Путин поставил его в президенты. Скоро Максим Максимович получит звезду Героя СССР.
glotov 16 августа 2018 | 23:05
serhio_25__: Да уж, Трамп замутил. И со своим конгрессом рассорился и союзников озадачил. Но похоже, в следующий раз американцы опять какое-нибудь дерьмо выберут, а потом начнут скулить, что "вмешательство" было.
salut__521 16 августа 2018 | 23:06
serhio_25__: дядя, ты тож таджик? Красиво глаголируешь...
raffal 16 августа 2018 | 23:18
Им надо просто пасторами обменяться. Америка же тоже "пастора" не отдает.
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Разница между ситуациями с пасторами в США и Турции принципиально разная. Американцы не отдают турецкого праповедника на заклание янычарам, а турки американского пастора не отпускают на свободу.
К чему приведёт такой обмен, несложно представить.
fresh_breeze 16 августа 2018 | 23:42
Может, американский пастор и замечательный, но выпустить его для Анкары теперь означает полную потерю лица.
novyrusic 16 августа 2018 | 23:56
fresh_breeze: ГНук так отделают грубыми армейск5ими ботинками, что совсем лица видно не станет. без потери.
Турецкая лира уже на 30% с начала года рухнула, почти 7 лир дают за доллар.
Добьют ее США на фиг.