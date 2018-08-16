Турция грозит ужесточение американских санкций, если не будет освобожден американский пастор Эндрю Брансон

Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на совещании в Белом доме с участием Дональда Трампа, — передает агентство Bloomberg.

«Он нуждается в нашей помощи для освобождения. Они хотят удерживать нашего замечательного пастора. Это несправедливо. Это неправильно», — заявил Трамп.

Ранее санкции США были введены в отношении глав МВД и Минюста Турции. Затем, Дональд Трамп также объявил о повышении вдвое пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Турции. Вслед за этим Анкара объявила о повышении пошлин на американские товары, а президент Эрдоган обвинил США в развязывании экономической войны и призвал к бойкоту американской электроники.