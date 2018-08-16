Фигуранту дела об экстремизме из-за мемов в ВК предложили дать интервью НТВ, чтобы его «точно выпустили»

Житель Красноярска Алексей Свердлов, против которого возбудили дело об экстремизме из-за картинок в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что сотрудница НТВ предложила ему дать интервью, чтобы его «точно выпустили».

Молодой человек выложил в твиттере скриншот переписки с Кристиной Карповой, которая предложила ему дать интервью для программы «Чрезвычайное происшествие». Карпова подтвердила подлинность переписки.

По словам Свердлова, он не планирует в ближайшее время ходить на телевидение, потому что не доверяет ему, — сообщает «Медуза».