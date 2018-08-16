Фигуранту дела об экстремизме из-за мемов в ВК предложили дать интервью НТВ, чтобы его «точно выпустили»
Житель Красноярска Алексей Свердлов, против которого возбудили дело об экстремизме из-за картинок в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что сотрудница НТВ предложила ему дать интервью, чтобы его «точно выпустили».
Молодой человек выложил в твиттере скриншот переписки с Кристиной Карповой, которая предложила ему дать интервью для программы «Чрезвычайное происшествие». Карпова подтвердила подлинность переписки.
По словам Свердлова, он не планирует в ближайшее время ходить на телевидение, потому что не доверяет ему, — сообщает «Медуза».
Комментарии6
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fikus74 16 августа 2018 | 22:35
молодец Лёха. говноканалу нтв дверять нельзя.
danko1 16 августа 2018 | 22:38
fikus74: Такие вот путинские суды и его ЦТ, насквозь всё лживое и фальшивое, как и сам Путин.
peresvet73 16 августа 2018 | 23:23
Правящий путинский режим навязывает обществу игровой садизм.
vis_a_vis 16 августа 2018 | 23:24
\\ чтобы его «точно выпустили». //
Продажные журналисты НТВ могут так смонтировать его интервью, что его не "точно выпустят", а "точно посадят".
sagen 16 августа 2018 | 23:34
vis_a_vis: Думаете ,что суды работают по указке ТВ? Нет, процесс саморазрушения запустился и вышел из-под контроля Кремля. Каждый на своем месте пытается выказать свою верность общей идее подлости и лживости. "ВРУТ ВСЕ!!!"
А дальше это как лавина в горах. Сметет все на своем пути.
tks 17 августа 2018 | 00:01
"Мухтар-ТВ" верить - все равно, что донос на себя подписать!