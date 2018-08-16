СК возбудил уголовное дело в отношении Артема Любимова, одного из лидеров протестов против мусорного полигона «Ядрово»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Артема Любимова, одного из лидеров протестов против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске, — сообщает издание The Village. Его заподозрили в сокрытии гражданства США. По версии следствия, Любимов является гражданином Соединенных Штатов и с 2014-го года не уведомлял об этом миграционные органы. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов. Сам Любимов настаивает, что у него нет американского гражданства. Он продемонстрировал изданию копию американской визы с 2012-го по 15-й годы и заверил, что гражданам США визы не выдают.