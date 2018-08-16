СК возбудил уголовное дело в отношении Артема Любимова, одного из лидеров протестов против мусорного полигона «Ядрово»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Артема Любимова, одного из лидеров протестов против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске, — сообщает издание The Village. Его заподозрили в сокрытии гражданства США. По версии следствия, Любимов является гражданином Соединенных Штатов и с 2014-го года не уведомлял об этом миграционные органы. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов. Сам Любимов настаивает, что у него нет американского гражданства. Он продемонстрировал изданию копию американской визы с 2012-го по 15-й годы и заверил, что гражданам США визы не выдают.
Комментарии7
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oto_davar 16 августа 2018 | 22:39
А ведь осудят, хоть он и не гражданин, и паспорта у него нет.
Умом не понять, и кв. дюймом не измерить
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 22:43
Свободу Артёму Помойному!
Сша, дайте ему гражданство!
trans 16 августа 2018 | 22:39
А к сынульке Чайки, который миллиарды нахапал на мусоре, когда придут с обыском?
tks 16 августа 2018 | 23:59
trans: Мусора по мусору, мусорно мусарят...
lager23 16 августа 2018 | 22:56
Законов у дураков должно быть много, это помогает регулировать всё, что умнее!
ugiazov 16 августа 2018 | 22:59
Судья скажет что у неё нет оснований не верить следователю, и всё! Виновен!
tks 16 августа 2018 | 23:57
??? я что-то пропустил?
Сокрытие (!!) гражданства стало преступлением??! Просветите меня, люди добрые, что это за статья такая?!