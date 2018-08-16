Дорогомиловский суд Москвы перевел под домашний арест обеих фигуранток дела «Нового величия» Марию Дубовик и Анну Павликову. С таким ходатайством накануне выступило следствие, прокурор его поддержал. Решение об изменении меры пресечения огласила судья Ирина Деваева.

Накануне в Москве прошел «Марш матерей» с тебованием освободить из СИЗО Анну Павликову и Марию Дубовик. Акция не была согласована властями. На Марш пришло, по данным участников, около полутора тысяч человек.