Дорогомиловский суд Москвы перевел под домашний арест обеих фигуранток дела «Нового величия»
Дорогомиловский суд Москвы перевел под домашний арест обеих фигуранток дела «Нового величия» Марию Дубовик и Анну Павликову. С таким ходатайством накануне выступило следствие, прокурор его поддержал. Решение об изменении меры пресечения огласила судья Ирина Деваева.
Накануне в Москве прошел «Марш матерей» с тебованием освободить из СИЗО Анну Павликову и Марию Дубовик. Акция не была согласована властями. На Марш пришло, по данным участников, около полутора тысяч человек.
Комментарии2
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olegleon 16 августа 2018 | 22:45
"На Марш пришло, по данным участников, около полутора тысяч человек. "
скромничают. тысяч 100 было.
anthropos 16 августа 2018 | 23:04
А приговор будет до выборов или после?