Американская соул-певица Арета Франклин скончалась на 77-м году жизни в Детройте
Она оказала влияние на каждое поколение американских рок-музыкантов, начиная с 60-х годов прошлого века. Такое мнение высказал ТАСС музыкальный критик Александр Беляев.
Франклин стала первой женщиной, чье имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stones причислил ее к величайшим вокалисткам этого жанра в истории.
Комментарии2
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mikhail 16 августа 2018 | 22:08
R.I.P.
abuvgrobu 16 августа 2018 | 22:11
Такая молодая.. Ещё жить бы, да жить, как говорится..