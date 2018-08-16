Американская соул-певица Арета Франклин скончалась на 77-м году жизни в Детройте

Она оказала влияние на каждое поколение американских рок-музыкантов, начиная с 60-х годов прошлого века. Такое мнение высказал ТАСС музыкальный критик Александр Беляев.

Франклин стала первой женщиной, чье имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stones причислил ее к величайшим вокалисткам этого жанра в истории.