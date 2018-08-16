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Эксклюзив Эха 22:03, 16 августа 2018

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к организатору митингов против мусорного полигона «Ядрово» Артему Любимову

При себе они имели судебную санкцию на проведение обыска. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Любимов.

Любимов связывает визит сотрудников ФСБ со своей активной позицией по вопросу мусорного полигона.

Комментарии

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danko1 16 августа 2018 | 22:08

Ну не у самых же приближенных путинских подельников или сынка Чайки, зарабатывающих миллиарды на отравлении россиян, обыски проводить.
Как обычно, преследуют тех, кто за свои законные права борьбу ведет.

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