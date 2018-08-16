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22:01, 16 августа 2018

Суд в Москве освободил из-под стражи двоих фигуранток дела «Нового величия»

18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик будут дожидаться начала процесса дома.

В Дорогомиловском суде сегодня был настоящий аншлаг. Там собрались десятки представителей СМИ и просто неравнодушные люди, которые пришли поддержать девушек. В их числе были, например, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, литературный критик Анна Наринская, журналист Сергей Пархоменко. Перед входом в небольшой зал возникла настоящая давка. Пробиться внутрь удалось далеко не всем желающим. Остальных приставы оттеснили в коридор.
С ходатайством об изменении меры пресечения обратилось следствие. При чем, известно об этом стало накануне, в день проведения «марша матерей» в поддержку фигурантов дела.

Следователь Антон Малюгин, который меньше недели назад просил продлить арест обвиняемых, обосновал изменение позиции СК тем, что активные следственные действия по делу уже завершены, а экспертизы назначены — осталось лишь дождаться их результатов. Представитель прокуратуры ходатайства поддержал, указав, в частности, на положительные характеристики девушек и состояние их здоровья. Защита тоже не возражала. Судья Ирина Деваева просьбу удовлетворила. Подсудимым запретили выходить на улицу за исключением учреждений здравоохранения, вести переговоры по мобильному телефону и интернету, а также обсуждать с представителями прессы обстоятельства дела. Оба раза присутствующие после оглашения постановления аплодировали и кричали «Ура».

Павликова и Дубоовик находились под арестом с середины марта. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества «Новое величие» и участии в нем. При этом, как утверждает защита, инициаторами создания движения фактически были оперативник центра «Э» и два его агента.

Комментарии

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blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 22:09

И на общественные работы кобылок. На трудотерапию. Может ума то и прибавится.

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