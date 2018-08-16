Капитан сухогруза Streamline просит помощи в российском консульстве в Стамбуле

Судно не может покинуть Турцию из-за долгов судовладельца, российский экипаж сухогруза два месяца ожидает выплаты зарплат, — об этом РБК сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Людмила Садыкова. На борту находятся 11 моряков, задолженность судовладельца составляет $420 тыс.

Сухогруз стоит на рейде в проливе Босфор с 11 июня. Судно арестовали из-за долгов прежнего владельца. Ни старый, ни нынешний владелец сухогруза не выходят на связь, — сказала Садыкова.

Сухогруз находится в аварийном состоянии, есть протечки в трюме, спасательные средства просрочены, но пока есть достаточный запас питьевой воды и пищи.

Из-за потенциальной угрозы жизни и здоровью моряков дипломаты предложили им покинуть судно. Однако капитан отказался, заявив, что команда намерена ждать погашения долга на борту.