Капитан сухогруза Streamline просит помощи в российском консульстве в Стамбуле
Судно не может покинуть Турцию из-за долгов судовладельца, российский экипаж сухогруза два месяца ожидает выплаты зарплат, — об этом РБК сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Людмила Садыкова. На борту находятся 11 моряков, задолженность судовладельца составляет $420 тыс.
Сухогруз стоит на рейде в проливе Босфор с 11 июня. Судно арестовали из-за долгов прежнего владельца. Ни старый, ни нынешний владелец сухогруза не выходят на связь, — сказала Садыкова.
Сухогруз находится в аварийном состоянии, есть протечки в трюме, спасательные средства просрочены, но пока есть достаточный запас питьевой воды и пищи.
Из-за потенциальной угрозы жизни и здоровью моряков дипломаты предложили им покинуть судно. Однако капитан отказался, заявив, что команда намерена ждать погашения долга на борту.
Комментарии3
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sensei54 16 августа 2018 | 21:46
есть протечки в трюме, спасательные средства просрочены,
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Протечки есть всегда. На то она и забортная арматура, чтобы подтекать.
И с просрочкой тоже велика "новость".
viktorova 16 августа 2018 | 21:50
Какой помощи они просят в консульстве? Выплаты зарплаты?
«Капитан отказался...»
Новость очень содержательная...
paulotto 16 августа 2018 | 22:08
Поднятие с колен Своих не бросаем Звездеть не мешки тоскать