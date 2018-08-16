Петр Порошенко провел телефонный разговор с Ангелой Меркель в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента России

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента России. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

«Особое внимание Петр Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политзаключенных, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова», — говорится в сообщении.

Напомним, голодовка Сенцова продолжается уже 95-й день. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных. находящихся в российских тюрьмах.