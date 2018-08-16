Петр Порошенко провел телефонный разговор с Ангелой Меркель в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента России
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента России. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
«Особое внимание Петр Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политзаключенных, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова», — говорится в сообщении.
Напомним, голодовка Сенцова продолжается уже 95-й день. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных. находящихся в российских тюрьмах.
Комментарии9
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serhio_25__ 16 августа 2018 | 21:39
Попросил Хозяйку не продавать его другому Хозяину?
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 21:44
Бабуля Ангела, хихикая скрипучим фальцетом, с удовольствием, в очередной раз глубоко подтёрлась мнением и пожеланием алчного безмозглого Петьки-алкаша - кумира, предводителя и нац.героя Б/украины.
xoxloparasha 16 августа 2018 | 21:45
serhio_25__: Да он в принципе не может помнить кому и зачем звонил ,потому что не просыхает , это пресс служба его смотрит в петькином телефоне исходящие и потом что то там придумывают !)
cobakevich 16 августа 2018 | 21:45
Короче - Вальцман хочет продаться Путину и стать членом Единой России.
estamp 16 августа 2018 | 21:47
Петр Порошенко провел телефонный разговор с Ангелой Меркель
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Меркель знает?
nanarovsky 16 августа 2018 | 21:59
Пэтя Пэрэгар просил хозяйку не давать добро на ахрессорский северный поток - 2 патамушта хохлы сдерживают ахрессора?
glotov 16 августа 2018 | 22:10
Как ему не стыдно так унижаться!
max3446 16 августа 2018 | 22:11
Шокирующий доклад ООН: ВСУ виновны в военных преступлениях, армия РФ не найдена, в ДНР смогут засудить Украину
Доклад Управления ООН по правам человека, подготовленный верховным комиссаром и охватывающий события под Иловайском 2014-го года, оказался шокирующим для Украины.
Экс-министр обороны, политик Анатолий Гриценко даже успел назвать этот доклад «политически ангажированным». Проблема в том, что не так просто раскритиковать подобного рода исследования в силу авторитета ООН, заявляют в Киеве.
В докладе говорится, что в 2014 году во время боевых действий в Иловайском котле украинскими карательными подразделениями были допущены нарушения прав человека и международного права. При этом Россия, на участии которой в Иловайском котле настаивает официальный Киев, в докладе не упоминается.
Украинское издание «Вести» проанализировало доклад вместе с экспертами и выяснило его суть, а также последствия, к которым приведёт появление этого документа. Одно из последствий — жители Иловайска могут подавать в Европейский суд по правам человека на Украину с требованием компенсации за разрушенные во время боевых действий дома и другие возможные потери.
Приводятся конкретные примеры. «Вследствие обстрелов Иловайска и двух соседних сёл непосредственно в момент боёв, по данным ООН, погибло минимум 36 гражданских (18 мужчин и столько же женщин)», — приводит статистику УВКПЧ.
Говорится и о многочисленных сообщениях, что в момент событий под Иловайском украинские каратели убивали гражданских лиц и «тех, кто был лишён боеспособности» (так называемые лица «hors de combat» — некомбатанты — люди, не участвующие в боевых действиях).
«Задокументировано убийство четверых гражданских лиц в Иловайске, 2 из них совершены добровольцами украинских батальонов. Одно гражданское лицо, которое находилось под стражей у батальонов, погибло вследствие обстрела», — говорится в отчёте.
navsegda 16 августа 2018 | 22:13
max3446: Ты реально подзаипал этим фейком , угомонись , многабукаф никто не читает