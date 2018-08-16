Дорогомиловский суд Москвы перевел под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Марию Дубовик и Анну Павликову
С таким ходатайством накануне выступило следствие, прокурор его поддержал. Решение об изменении меры пресечения огласила судья Ирина Деваева.
Накануне в Москве прошел «Марш матерей» с тебованием освободить из СИЗО Анну Павликову и Марию Дубовик. Акция не была согласована властями. На Марш пришло, по данным участников, около полутора тысяч человек.
Комментарии8
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eduard53 16 августа 2018 | 21:34
ИМХО, излишне вопрошать - какого хрена следствие раньше на сей счёт не возбудилось,
и кого-чего ждало ...
curious69_ 16 августа 2018 | 21:34
Сейчас фельдЪегерская служба опративно доставит решение суда в течении недели в СИЗО.
balamuto 16 августа 2018 | 21:37
Павликову Морозову понять простить и отпустить.)))
viktorova 16 августа 2018 | 21:45
Результат вчерашней демонстрации.
Уважаю всех, кто вышел вчера на улицу.
huntertohead 16 августа 2018 | 21:58
viktorova: "Результат вчерашней демонстрации."
Сомневаюсь.
vladimir_veteran 16 августа 2018 | 21:52
Интереснейшая картина маслом получается - оказывается никто, ни одна заинтересованная инстанция, не хотели, чтобы девочки сидели в СИЗО. НИКТО! А они сидели...
vladisem 16 августа 2018 | 22:00
ну если следствие ПРОСИЛО, то каНЕшНЕ - да!
sapiens17 16 августа 2018 | 22:04
Поздравления девушкам, их родителям и всем неравнодушным!
Маленькая победа.