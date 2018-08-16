Фигуранток дела «Нового величия» перевели из СИЗО под домашний арест...

Дорогомиловский суд перевел под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик. Об этом ходатайствовало следствие.

Девушки обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе «Новое величие» (части 1 и 2 статьи 282.1 УК).

15 августа в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку арестованных девушек.