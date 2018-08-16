Фигуранток дела «Нового величия» перевели из СИЗО под домашний арест
Девушки обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе «Новое величие» (части 1 и 2 статьи 282.1 УК).
15 августа в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку арестованных девушек.
Комментарии17
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kir_pich_101 16 августа 2018 | 21:14
Испуганные и растерянные девочки не сделавшие ничего плохого в этой жизни.
Просто не там родились...
kit07_12 16 августа 2018 | 21:17
kir_pich_101: Просто помайданить немножко хотели. Коктейлями молотова пошвыряться. Что тут такого, в самом деле
patrikk_1 16 августа 2018 | 21:21
Фигуранток дела «Нового величия» перевели из СИЗО под домашний арест...
Помогло поручительство Димона Гудкова.
zztop1960 16 августа 2018 | 21:29
patrikk_1: Осужденный в РФ ураинский режиссер Олег Сенцов не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.
об этом сообщила сестра политзаключенного Натлья . Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова на данный момент получила 22 заявления на имя президента РФ от заключенных российских граждан с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. П.С Позорище ! И русские гордятся своими мужчинами ?
zztop1960 16 августа 2018 | 21:36
zztop1960: Это мне напоминает Израиль и палестинцев , когда Израиль , за одного своего солдата , вернули палестинцам сотню их отморозков. Неужели Россия уже дошла до уровня Хесболлы и Хамаса ? Позорище
danko_badka 16 августа 2018 | 21:44
patrikk_1: согласен.
novyrusich 16 августа 2018 | 21:48
zztop1960: Вы ошиблись на порядок.
За Шалита Израиль отдал 1000 (тысячу) террористов сидевших в израильских тюрьмах..И этим Израиль показал как высоко он ценит жизнь своих солдат.
Правда не высе изрильтяне были согласнфы с таким обменом.
Но вчсек террористы, которые попробовали возобновить свою деятельность, скоро вновь оказались в израильских тюрьмах.
novyrusich 16 августа 2018 | 21:23
kit07_12: ну да, эти дурочки русские националистки.
Захотели величия России.Конечно глупенькие, какое там величие. С помойками бы разобраться.
Но они мальцева слушали, дурачка. А надо бы историю учить и про зубатовщину знать. Вот им и показали величие.
тут их и на цугундер.
Не иначе как ЦРУ уже ФСБ перекупило.
vinokur 16 августа 2018 | 21:42
novyrusich: Не иначе как ЦРУ уже ФСБ перекупило.
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Это Вы недооцениваете ФСБ. Они и сами могут выдумывать такие блестящие комбинацию. Смотрите, сколько тайных врагов поймали на перепостах. Во-время разоблачили экстремистов.
huntertohead 16 августа 2018 | 21:37
kit07_12: "Просто помайданить немножко хотели. Коктейлями молотова пошвыряться. Что тут такого, в самом деле"
Задумали тут помайданить, уродины...:-D Так им и надо!
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 21:18
На этих глупых кобылках воду возить можно. На общественные работы им пора, Родине послужить, грехи отработать.
Да так и будет, надеемся. А там - глядишь поумнеют.
danko1 16 августа 2018 | 21:18
kir_pich_101: Мерзко даже говорить, что следствие, которое фальсифицирует уголовное дело, ходатайствовало о переводе под домашний арест, когда сделано это было только под давлением общественности.
На самих следователей и на тех, по чьему приказу это уголовное дело фальсифицировали, надо уголовное дело заводить.
barky 16 августа 2018 | 21:15
и мАтерей на домарест негодяек поместить без права. а чоле ксир просто так маялси?
drgonish 16 августа 2018 | 21:25
Дурехи. Повезло еще, что их развел ФСБшник, а не запрещенный игиловец какой.
Показали девочкам антураж и контингент, среди которого им грозит провести лет 20, и выйти в 40, без юности, образования, нормальной профессии, и со специфическим взаимоотношением с реальностью. Надеюсь, девочкам вместо срока влепят 100500 часов трудовой терапии.
max3446 16 августа 2018 | 21:30
зря на уступки пошли. сейчас за детей страшно, а если эти фигурантки начнут нападать с коктейлями молотова на них?
stalinator 16 августа 2018 | 21:37
Очень редкое зрелище, чтобы сторона обвинения ходатайствовала об изменении меры пресечения на более легкую.
Тут и без Ванги понятно что указявка сверху пришла.
pravdatut 16 августа 2018 | 22:09
Власть Московии имеет старый опыт. В тридцатые годы прошлого столетия массово забирали в тюрмы из сел, деревень по 2-3 человека. Одного человека брали из простых крестьян, другого брали из руководства колхоза. Страх быстро распространялся по СССР. Сегодня не будут забирать в тюрмы так массово, сегодня есть кисель ТВ. Поэтому, взяли из театральных работников, взяли школьников и тд.