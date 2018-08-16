Немецкий общественный телеканал 3sat показал в эфире карту, где Крым обозначен российским...

В документальном фильме под названием «Сплошь Сибирь» Россия обозначена желтым цветом, так же был закрашен и полуостров. Автором фильма является немецкий кинодокуменалист Дейв Лейнс и корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.

РБК напоминает, что в марте в эфире украинского телеканала СТБ появилась карта Украины без Крыма. Телеканал тогда принес свои извинения и уволил режиссера монтажа. А в июне агентство Bloomberg опубликовало инфографику, на которой вообще не была обозначена принадлежность Крыма. Посольство Украины в США тогда потребовало перекрасить полуостров в цвет Украины и призвало журналистов «прекратить играть в агрессивные игры России», — напоминает РБК.