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21:03, 16 августа 2018

Немецкий общественный телеканал 3sat показал в эфире карту, где Крым обозначен российским

В документальном фильме под названием «Сплошь Сибирь» Россия обозначена желтым цветом, так же был закрашен и полуостров. Автором фильма является немецкий кинодокуменалист Дейв Лейнс и корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.
РБК напоминает, что в марте в эфире украинского телеканала СТБ появилась карта Украины без Крыма. Телеканал тогда принес свои извинения и уволил режиссера монтажа. А в июне агентство Bloomberg опубликовало инфографику, на которой вообще не была обозначена принадлежность Крыма. Посольство Украины в США тогда потребовало перекрасить полуостров в цвет Украины и призвало журналистов «прекратить играть в агрессивные игры России», — напоминает РБК.

Комментарии

24

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parasuk_ 16 августа 2018 | 21:06

Немцы уже давно считают Крым российским. И к выходцам с украинды, кстати, относятся с известной долей презрения

blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 21:09

Да подавятся сейчас собственными экскрементами свинорылые бандиты-бандеровцы )))))))))))))))))))))))))))))))))))

gordy 16 августа 2018 | 21:10

"Немецкий общественный телеканал 3sat показал в эфире карту, где Крым обозначен российским"


После размолвки с Трампом, Европе приходится использовать Яндекс - карты?

patrikk_1 16 августа 2018 | 21:16

Немецкий общественный телеканал 3sat показал в эфире карту, где Крым обозначен российским...

По фигу на карты немецкого канала 3sat, все и без этого знают чей полуостров. Если бы Крым был украинским, они бы не отдали его России без единого выстрела.

sanisan 16 августа 2018 | 21:54

Немецкий общественный телеканал 3sat показал в эфире карту, где Крым обозначен российским.
_________________________________

3sat (драй зат) — германо-австро-швейцарский общественный телеканал. Является совместным производством ARD, ZDF, ORF и SRG SSR. С 2003 года канал могут смотреть 40 миллионов домашних хозяйств (семей) в Германии, Австрии и Швейцарии и 85,5 миллионов семей в Европе. Вещает на немецком языке (в зависимости от производителя той или иной передачи либо на «высоком немецком», либо на австрийском варианте немецкого языка) и обращён в первую очередь к аудитории в Германии, Австрии и Швейцарии (основных стран немецкоязычного мира).

85,5 миллионов семей в Европе теперь знают что Крым наш - российский, в том числе и Шендеровича, и их теперь в обратном не переубедить, бесполезно, пусть Порошенко хоть галстук ест, хоть по крышам домов Киева бегает.. или то был Саакашвили?.. а пофиг! Не переубедить всё равно!

seryj_wolk 16 августа 2018 | 22:06

sanisan: Думачок! Могут смотреть - это далеко не значит, что смотрят. 3SAT kанал имеет небольшие зрительские квоты. Думаю, что указанный фильм смотрели пару тысяч зрителей из указанных трех стран и множество рфских пропагандистов.

neon001 16 августа 2018 | 21:23

gordy: с такими картами лучше не играть)))

novyrusich 16 августа 2018 | 21:10

parasuk_: какой же должен быть комплекс неполноценности, чтобы следить, что вот какой-то журналист или неизвестный канал назвал Крым российским.
По ошибке назвал.
Завтрав начнется с кандал и телеканал буцдет долго и упорно извиняться за ошибку.

ребятки, кончайте унижаться, или вы так не уверены в себе?

xoxloparasha 16 августа 2018 | 21:16

novyrusich: Красава !) Лучше про хохлов и не скажешь !) Держи лайк !

parasuk_ 16 августа 2018 | 21:18

novyrusich: унижение это когда вопль "слава украинде" считается чем-то вроде громкого пука за обеденным столом. Потом приходится долго извиняться и платить штрафы ;)

kokeshi 16 августа 2018 | 21:22

novyrusich: поймите, портянкам в последнее время совсем нечему радоваться, а от этого количество постов меньше, соответственно, и заработок. Так что уж не отказывайте им в удовольствии хотя бы оговоркам западных журналистов порадоваться.

seryj_wolk 16 августа 2018 | 21:26

novyrusich: Скопипастили киношники какую-то рфскую карту, а паириотишки от радости аж подпрыгивают. Никто в ЕС не считает Крым рфским и не булут считать, разве если только Украина сама с этим согласится. Так что рфики ваш комплекс неполноценности остается с вами.

estamp 16 августа 2018 | 21:59

seryj_wolk: Так что рфики ваш комплекс неполноценности остается с вами.
---
Не. Не зачет. Ведь когда кто-то так ошибается, не с россиыской стороны несется возглас радости, а с украинской негодования.
Вот и тут навернякаж в первоисточнике какой-н. Геращенко.

all_seeing74 16 августа 2018 | 21:29

novyrusich: эти ребята помоему вообще ни в чем не уверены!)))))

jetoma 16 августа 2018 | 21:35

novyrusich: Они берут пример с Яндекса, который на главной назвал этот канал одним из крупнейших в Германии.

(комментарий скрыт)

sg97 16 августа 2018 | 21:20

А чего скрыавть? Давно пора назвать вещи своими именами..

navsegda 16 августа 2018 | 21:27

sg97: Давай назовём . Россия странам агрессор и спонсор терроризма

tuman13 16 августа 2018 | 22:09

navsegda: Только вот почему то террористов с Украины ловят в России. И со всех углов Украины, и из Рады тоже, призывают проводить терракты в России.
Украина спонсировала ИГИЛ, продавала ИГИЛ оружее, давала свою территорию для отдыха и лечения. Украина поддерживает террористический татарский меджлис. А что террористического можете сказать на Россию? НИЧЕГО.

ura_123 16 августа 2018 | 21:45

sg97: Какие именно вещи? Кстати,а что по этому поводу считают в ООН ?

all_seeing74 16 августа 2018 | 21:27

А мне вот интересно.... сколько бабок нам это стоило?!..)))))

fedor57 16 августа 2018 | 21:40

Ну вообще то частные издания имеют право публиковать то, что хотят (естественно в рамках закона) и не дело МИД в это вмешиваться. Вот если издание государственное - тогда претензии были бы уместны.

goshan31 16 августа 2018 | 22:03

Некорректно окрашенный Крым на картах кого бы ни было, не означает отмену санкций за незаконный захват оного...

cobakevich 16 августа 2018 | 22:03

Что значит Крым российский ? Он и был российским.

dyymm 16 августа 2018 | 22:04

Украина скоро вообще со всех карт исчезнет...

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