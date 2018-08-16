Сотрудники ФСБ пришли с обыском к организатору митингов против мусорного полигона «Ядрово» Артему Любимову
При себе они имели судебную санкцию на проведение обыска. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Любимов.
Любимов связывает визит сотрудников ФСБ со своей активной позицией по вопросу мусорного полигона.
Комментарии31
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tks 16 августа 2018 | 21:10
И по какому вопросу гэбилы рьяно так возбудились?
novyrusich 16 августа 2018 | 21:14
tks: И по какому вопросу гэбилы рьяно так возбудились?
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По денежному конечно. По другим вопросам они уже давно не возбуждаются. А свалки это серьезный бизнес., причем криминальный.
Крышуют ребята.
danko1 16 августа 2018 | 21:22
novyrusich: Ну не к самым же приближенным путинским подельникам и сынкам Чайки приходить, которые на мусорных свалках миллиарды зарабатывают, травя людей?
Как и положено при развитом путинизме бандиты из ФСБ защищают бандитов во власти.
tvitov66 16 августа 2018 | 21:23
danko1: нельзя пахнуть супратив старого величия ... оно и так воняет
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 21:25
danko1: ПУК ...
danko1 16 августа 2018 | 21:32
blinorozhiy_chmo: Срочно обратитесь к гастроэнтерологу.
А то вонь такая от вас идет.
neon001 16 августа 2018 | 21:37
danko1: так это он уже после врача походу. не смогли помочь))
tks 16 августа 2018 | 21:54
blinorozhiy_chmo:
ПУтинКа?
tuman13 16 августа 2018 | 21:54
danko1: А бандиты из либералов возбуждают людей против строительства предприятий по сортировке и переработке ТБО.
sergev 16 августа 2018 | 21:32
tks: Государство в опасности!
Давно уже не удивляет, а должно. Какая связь с безопасностью государства?
peresvet73 16 августа 2018 | 21:13
Гостеррор, репрессии становятся в РФ будничными, рутинными...
kir_pich_101 16 августа 2018 | 21:17
peresvet73: Интересно, а что они пытались найти у него?
Книгу о вкусной и здоровой пище?
А может справочник здорового образа жизни?
Странно, ведь они борются с людьми, которые не хотят жить на помойке.
danko1 16 августа 2018 | 21:25
kir_pich_101: И ведь твари эти, которые преследуют тех, кто против отравляющих свалок выступает, сами живут там и потворствуют уничтожению собственных детей.
Конец России, как цивилизованному государству, когда такие нелюди в "правоохранительных" органах.
kukrynx 16 августа 2018 | 21:33
kir_pich_101: а что они пытались найти у него?
……………………………………….
искали свою совесть, которую потеряли.
Хотя сомниваюсь, что она у них была
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 21:14
Мусорщику Любимову еще долго будут сниться вонючие помойки и мерещиться их так сладкий ему запах.
tks 16 августа 2018 | 21:19
: Этот текст - "Обвинение в зеркале заднего вида" от путорасной вонючки blinorozhiy_chmo?
begly_ 16 августа 2018 | 21:29
tks:
Напрасно ты так говоришь., если и вправду посидят подстрекателя, то на зоне скучать будет по свободе. На помойках тоже люди живут., или ты тех кто на помойках за людей не считаешь?
ed10075 16 августа 2018 | 21:20
Сегодня так получается, что любое проявление недовольства власть квалифицирует как экстремизм и посылает своих опричников усмирять недовольных.
navsegda 16 августа 2018 | 21:22
Ну как это Россия и без свалок ? А если ещё и дороги починят , так гейропа получится , нет , нельзя этого допустить , пересажать всех !
begly_ 16 августа 2018 | 21:25
Интересно, этот организатор-подстрекатель Артем вместе со всеми живет на помойке или в каком-нибудь спальном экологически чистом районе в центре Москвы?
navsegda 16 августа 2018 | 21:30
begly_: Интересно это у девочек под юбкой , а ты всё время мужиками интересуешься ) если Артём живёт в хорошем районе тебе подходит ?
begly_ 16 августа 2018 | 21:56
navsegda:
Педофил что ли?, к девочкам под юбки.. Тебе сколько дедусь-пирдусь?, под статью не попадаешь? Где живет Артем, еще раз спрашиваю?, на помойке или туда приезжает по своим меркантильным причинам?
kukrynx 16 августа 2018 | 21:43
begly_: Интересно, этот организатор-подстрекатель Артем
………………………………….
А про гбистов не интересно?
begly_ 16 августа 2018 | 21:53
kukrynx:
С ГБистами все понятно и давно, но кто такие Артемы, вот интересно было бы узнать., далеко ли отошли от ГБистов? А смусорками еще понятней., там же есть такие дебилы, которые сознательно покупают себе жилье, ну или не дебилы..
sagen 16 августа 2018 | 21:46
begly_: Если тебе наплевать на своих граждан, то с этого начинай, а не пытайся в этом обвинить других. Ни
Путину, ни "депутатам", ни Димону, ни Жирику, ни Зюганову (долго вспоминал его фамилию, это же надо было так отлично канализировать идею, и на этом стать миллионером) тоже не воняет, вот они и не чешутся. Пусть дружбаны чуток денег поднакопят, чтобы не с голым задом убегать из страны, в случае чего. А ФСБ точно придется вам разогнать полностью, вплоть до уборщиц, и набирать новых. Эти уже напрочь забыли кому служить должны. Там вообще-то есть хоть кто-то честный? Ну чтобы офицер, человек чести или одни будановы, ульманы и луговые?
sparky 16 августа 2018 | 21:33
Мусора пришли.
tuman13 16 августа 2018 | 21:57
sparky: Не-е... Это к мусору пришли.
cobakevich 16 августа 2018 | 21:51
Интересно ... И чего это собрались отыскать на этой квартире ?
Кучу помойную ?
За это сажают ?
gekorn 16 августа 2018 | 21:54
Ну и что? Удалось подкинуть план секретного завода?
delovoy_podolsk 16 августа 2018 | 21:57
ФСБ настырно ищет в протестах людей сговор. Всех кто против автоматически зачисляют в потенциальных агентов Запада. Им и в голову не приходит, что люди могут действительно быть не довольны тем, что происходит в стране. У них-то всё хорошо! Зарплаты высокие, соцпакет в порядке, на пенсию в 45. Чего народ бунтует? Как один из них выразился (сам слышал): "это говны бурлят". И доказать им обратное просто не реально. Сытый голодному не товарищ. Скажешь им, что ФСБ преступная организация, потому что преемница ЧК и КГБ. Переспросят, так мы что преступники? А вот давайте посмотрим кто преступник. И на вас заводят дело по статье... хранение и сбыт наркотических средств. Обыск вашей квартиры показал наличие марихуаны. Так кто преступник?
А этот со свалками ещё и перед выборами Воробьёвы картину портит, напоминает и напоминает о косяке. Решили нейтрализовать. Скоро станет преступником.
vladisem 16 августа 2018 | 22:04
ну вот, опять надо выходить, не легче ли вообще не ходить домой спать, а как БОМЖ, спи на улице. Люди, вы люди?