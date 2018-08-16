Дорогомиловский суд перевел Марию Дубовик под домашний арест

Ранее Дорогомиловский суд перевел под домашний арест другую фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову под домашний арест.

Девушки обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе «Новое величие» (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). 15 августа в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку арестованных девушек.