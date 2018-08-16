Дорогомиловский суд перевел Марию Дубовик под домашний арест
Ранее Дорогомиловский суд перевел под домашний арест другую фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову под домашний арест.
Девушки обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе «Новое величие» (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). 15 августа в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку арестованных девушек.
Комментарии3
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timeskhan Андрей Тимесков 16 августа 2018 | 21:09
Мне кажется, что либеральное сообщество очень сильно ошибается насчёт невинности этих "бедных лизочек."
Одна из таких девочек милых, с ярко выраженной нацистской окраской, однажды подала на меня ложный донос, будто бы я её педофилил.
Причиной послужила моя непримиримая позиция по отношению к догхантерам.
К счастью, полиция быстро разоблачила ложь "несовершеннолетней" , 1991 года рождения, которая до момента подачи заявления НИКОГДА меня не видела.
timeskhan Андрей Тимесков 16 августа 2018 | 21:13
Я абсолютно уверен, что если подобные фанатики дорвутся до власти, то устроят такой "Оранжевый террор", что "Красный террор" покажется Диснейлендом, а " товарищ Дора " перевернётся в гробу от зависти !
scimitar 16 августа 2018 | 21:22
Мне немного интересно, а как именно полицейскому провокатору удалось распропагандировать ребятишек настолько, чтобы они вступили в "экстремистскую организацию"? Наверно, рассказывал им, какой нынче прогнивший коррумпированный режим. Обирает бедняков и отдает деньги олигархам, вваливает фантастические бабки на идиотские мегапроекты, убивает граждан соседних стран, гноит порядочных людей в тюрьмах.
И вот убедитесь же, какая это оказалась злобная клевета на нацлидера и режим! На деле всё оказалось ровно наоборот: достаточно было ВВП нахмурить бровки, и моментально ни в чем не виноватых девушек отпустили на свободу, выдали им многомиллионную компенсацию за угробленное здоровье, сам Владимир Владимирович принес им личные извинения, упомянутый полицейский провокатор приговорен к каторжным работам. а отделение, где он служит, с позором расформировано.
Ведь так же?