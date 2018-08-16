Гражданин Германии задержан в Турции за критику властей в социальных сетях
Об этом сообщает радиостанция NDR. Житель Гамбурга приехал в Турцию, чтобы навестить свою мать. К нему в дом пришла с обыском полиция. Мужчину задержали по обвинению в террористической пропаганде. Посольство в Анкаре оказывает ему консульскую помощь. В МИД Германии заявили, что накануне в Турции было арестовано еще 7 немецких граждан по политическим мотивам.
Комментарии2
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ugiazov 16 августа 2018 | 20:37
Совсем как в РФ. Кто попался полиции под руку, тот и виноват.
olegleon 16 августа 2018 | 20:38
ugiazov: неужели же в России накануне 7 граждан Германии арестовали? не врёте ли Вы часом?