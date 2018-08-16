Гражданин Германии задержан в Турции за критику властей в социальных сетях

Об этом сообщает радиостанция NDR. Житель Гамбурга приехал в Турцию, чтобы навестить свою мать. К нему в дом пришла с обыском полиция. Мужчину задержали по обвинению в террористической пропаганде. Посольство в Анкаре оказывает ему консульскую помощь. В МИД Германии заявили, что накануне в Турции было арестовано еще 7 немецких граждан по политическим мотивам.