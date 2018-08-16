Три профильных министерства выступили против изъятия у компаний 500 млрд на выполнение майского указа президента

Как сообщает РБК, предложение помощника президента Андрея Белоусова не поддержали Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг. Свои заключения должны дать еще два ведомства – Минфин и Минэнерго. Ранее против предложение Белоусова выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.