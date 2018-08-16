Мосгорсуд отказался снять с выборов мэра Москвы кандидата от партии «Союз горожан» Михаила Балакина...

Иск в суд подал другой кандидат в мэры, Михаил Дегтярев из ЛДПР, — сообщает Интерфакс. Дегтярев назвал Балакина политическим мошенником, так как он избирался в Мосгордуму от ЛДПР, а в мэры Москвы пошел от «Союза горожан». Сам Балакин в своем телеграм-канале написал, что Дегтярев подал иск, потому что боится конкуренции.

В июле Мосгоризбирком отказывал Балакину в регистрации кандидатом на пост мэра, так как три муниципальных депутата попросили признать их подписи недействительными. Однако Мосгорсуд это решение отменил.