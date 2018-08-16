Мосгорсуд отказался снять с выборов мэра Москвы кандидата от партии «Союз горожан» Михаила Балакина
Иск в суд подал другой кандидат в мэры, Михаил Дегтярев из ЛДПР, — сообщает Интерфакс. Дегтярев назвал Балакина политическим мошенником, так как он избирался в Мосгордуму от ЛДПР, а в мэры Москвы пошел от «Союза горожан». Сам Балакин в своем телеграм-канале написал, что Дегтярев подал иск, потому что боится конкуренции.
В июле Мосгоризбирком отказывал Балакину в регистрации кандидатом на пост мэра, так как три муниципальных депутата попросили признать их подписи недействительными. Однако Мосгорсуд это решение отменил.
Комментарии1
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patrikk_1 16 августа 2018 | 20:40
Мосгорсуд отказался снять с выборов мэра Москвы кандидата от партии «Союз горожан» Михаила Балакина...
Похоже на бессмысленную возню А.Навального, Н.Джигурды, И.Яшина, С.Митрохина и Д.Гудкова за звание главного кандидата в мэры Москвы от оппозиции, тогда как все понимают, что победит С.Собянин.