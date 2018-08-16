Руководство Чемпионата Италии по футболу перенесло несколько матчей из-за трагедии в Генуе
Как сообщает РБК, в заявленное время не состоятся матчи первого тура с участием генуэзских клубов «Сампдории» и «Дженоа». Новые даты проведения будут объявлены в ближайшее время. Другие матчи первого тура пройдут по расписанию. Они начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии, а футболисты всех команд выйдут на поле с траурными повязками.
18 августа объявлено в Италии днем национального траура. По последним данным, при обрушении автомобильного моста в Генуе погибли 39 человек.
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