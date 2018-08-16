Личный врач королевы Великобритании Питер Фишер погиб в Лондоне в результате ДТП
Как сообщает Би-би-си, Фишер ехал на велосипеде, его сбил грузовик. Несмотря на быстро оказанную помощь, спасти мужчину не удалось. Питеру Фишеру было 67 лет.
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Как сообщает Би-би-си, Фишер ехал на велосипеде, его сбил грузовик. Несмотря на быстро оказанную помощь, спасти мужчину не удалось. Питеру Фишеру было 67 лет.
Комментарии12
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servelat 16 августа 2018 | 20:08
Он слишком много знал...
patrikk_1 16 августа 2018 | 20:19
Личный врач королевы Великобритании Питер Фишер погиб в Лондоне в результате ДТП...
Это из-за просочившихся в прессу слухов, об алкоголизма королевы Елизаветы II?
haldey 16 августа 2018 | 20:20
servelat: Да уж не мало)))
Это бабке указание, тебя больше лечить не будут, да и некому! Ты давай, тавой, не хулиганничай... Трамп показал, где твое место, да и самой Британии - в жжж)))
vinokur 16 августа 2018 | 20:09
67-летний врач-велосипедист попал под грузовик. Вот тебе и здоровый образ жизни.
neyexo 16 августа 2018 | 20:29
vinokur: на это обращал внимание Борис Джонсон. Очень много велосипедистов погибает от грузовиков.
Сам испытывал такую ситуацию - когда дорога узкая и навстречу едут две машины, велосипедисту не остается места. Это относится с 2-полосныи и 4-полосным дорогам.
sasass 16 августа 2018 | 20:13
Террористы уже на королеву замахнулись...
olegleon 16 августа 2018 | 20:13
"Питер Фишер стал восьмым велосипедистом, погибшим в ДТП в Лондоне с начала мая этого года."
кого в этом Тереза Мэй обвинит?
captainobvious 16 августа 2018 | 20:15
интересно, сколько российских дипломатов будут высланы в ответ?
post_v 16 августа 2018 | 20:23
captainobvious:
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друг Сталина революционер Камо (Тер-Петросян) ехал на велосипеде в уже советском Тифлисе и был сбит единственным грузовиком в городе...
captainobvious 16 августа 2018 | 20:31
вот и верь после этого энтузиастам развития велосипедизма в Москве...
viktorova 16 августа 2018 | 20:37
Сожалею о его смерти.
Это послужит дополнительным катализатором жесткого варианта Брексита
Борис:
«бытность мэром Лондона, я пытался защитить велосипедистов от огромных грузовиков.
Мы хотели сделать окна кабины ниже, чтобы улучшить видимость; и даже несмотря на то, что такие конструкции уже имелись на рынке, и несмотря на огромное количество смертельных случаев, в основном среди женщин-велосипедисток, нам сказали, что нам нужно ждать, пока ЕС издаст законы по этому вопросу ...
Если страна не может принять закон, чтобы спасти жизни женщин-велосипедисток, когда это предложение поддерживается на всех уровнях власти Великобритании, я не понимаю, как эту страну можно считать независимой.»
erpetkur 16 августа 2018 | 20:38
Он умел лечить рептилоидов. Земля ему пухом.