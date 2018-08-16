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20:02, 16 августа 2018

Личный врач королевы Великобритании Питер Фишер погиб в Лондоне в результате ДТП

Как сообщает Би-би-си, Фишер ехал на велосипеде, его сбил грузовик. Несмотря на быстро оказанную помощь, спасти мужчину не удалось. Питеру Фишеру было 67 лет.

Комментарии

12

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servelat 16 августа 2018 | 20:08

Он слишком много знал...

patrikk_1 16 августа 2018 | 20:19

Личный врач королевы Великобритании Питер Фишер погиб в Лондоне в результате ДТП...

Это из-за просочившихся в прессу слухов, об алкоголизма королевы Елизаветы II?

haldey 16 августа 2018 | 20:20

servelat: Да уж не мало)))
Это бабке указание, тебя больше лечить не будут, да и некому! Ты давай, тавой, не хулиганничай... Трамп показал, где твое место, да и самой Британии - в жжж)))

vinokur 16 августа 2018 | 20:09

67-летний врач-велосипедист попал под грузовик. Вот тебе и здоровый образ жизни.

neyexo 16 августа 2018 | 20:29

vinokur: на это обращал внимание Борис Джонсон. Очень много велосипедистов погибает от грузовиков.
Сам испытывал такую ситуацию - когда дорога узкая и навстречу едут две машины, велосипедисту не остается места. Это относится с 2-полосныи и 4-полосным дорогам.

sasass 16 августа 2018 | 20:13

Террористы уже на королеву замахнулись...

olegleon 16 августа 2018 | 20:13

"Питер Фишер стал восьмым велосипедистом, погибшим в ДТП в Лондоне с начала мая этого года."

кого в этом Тереза Мэй обвинит?

captainobvious 16 августа 2018 | 20:15

интересно, сколько российских дипломатов будут высланы в ответ?

post_v 16 августа 2018 | 20:23

captainobvious:
==============
друг Сталина революционер Камо (Тер-Петросян) ехал на велосипеде в уже советском Тифлисе и был сбит единственным грузовиком в городе...

captainobvious 16 августа 2018 | 20:31

вот и верь после этого энтузиастам развития велосипедизма в Москве...

viktorova 16 августа 2018 | 20:37

Сожалею о его смерти.

Это послужит дополнительным катализатором жесткого варианта Брексита

Борис:
«бытность мэром Лондона, я пытался защитить велосипедистов от огромных грузовиков.

Мы хотели сделать окна кабины ниже, чтобы улучшить видимость; и даже несмотря на то, что такие конструкции уже имелись на рынке, и несмотря на огромное количество смертельных случаев, в основном среди женщин-велосипедисток, нам сказали, что нам нужно ждать, пока ЕС издаст законы по этому вопросу ...
Если страна не может принять закон, чтобы спасти жизни женщин-велосипедисток, когда это предложение поддерживается на всех уровнях власти Великобритании, я не понимаю, как эту страну можно считать независимой.»

erpetkur 16 августа 2018 | 20:38

Он умел лечить рептилоидов. Земля ему пухом.

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