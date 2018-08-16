Сергей Удальцов, арестованный за повторное нарушение правил проведения митинга, два дня держит сухую голодовку
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, арестованный на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга, два дня держит сухую голодовку. Об этом ТАСС сообщила жена Удальцова Анастасия. Она рассказала, что передала ему воду, но пить Удальцов тоже отказывается. Голодовку он объявил в знак протеста против пенсионной реформы.
Накануне координатор «Левого фронта» подал апелляцию на решение суда о его аресте.
Комментарии6
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begly_ 16 августа 2018 | 20:08
Что за мода пошла на эти голодовки., другого способа попиариться нету что ли.
Да и 23 21 11 с ними, пусть ни жрут ни пьют если им так нравится..
haldey 16 августа 2018 | 20:14
begly_: Надо голодать в пику Сенцову. Скока голодаем, 100 дней? Доктор Хайдер годами не жрал, я тебя научу Родину любить)))
patrikk_1 16 августа 2018 | 20:24
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, арестованный на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга, два дня держит сухую голодовку...
"Считается, что средний человек может обходиться без воды от 2 до 14 дней, в зависимости от состояния его здоровья, погодных условий и уровня физической активности..." Посмотрим, умрёт таргамадзевская подстилка или пойдёт по дорожке Сенцова и Савченко.
olegleon 16 августа 2018 | 20:10
рекорд Сенцова всё равно не превзойти
sasass 16 августа 2018 | 20:19
Ему еще рано до пенсии , но живет -то он на пенсию , только на чью , интересно .....
drgonish 16 августа 2018 | 20:37
[Сергей Удальцов, арестованный за повторное нарушение правил проведения митинга]
Серега, Навального не посадят ни при каких условиях. Если ты не проект Кремля, то тебе не стоит копировать его модель. Нормальная оппозиция должна быть идеальна во всем. Не должно быть нарушений. Не должно быть незаконных требований(как бы душа поэта не считала их законными и справедливыми). Когда вы нарушаете правила, законы, нормы, вы просто сливаете протест. Вы подводите людей, которые за вами идут. Это нечестно. Или вы специально все это делаете?
[два дня держит сухую голодовку]
Ну, где-то мода на харассмент, а где-то на голодовки.