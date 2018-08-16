Сергей Удальцов, арестованный за повторное нарушение правил проведения митинга, два дня держит сухую голодовку

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, арестованный на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга, два дня держит сухую голодовку. Об этом ТАСС сообщила жена Удальцова Анастасия. Она рассказала, что передала ему воду, но пить Удальцов тоже отказывается. Голодовку он объявил в знак протеста против пенсионной реформы.

Накануне координатор «Левого фронта» подал апелляцию на решение суда о его аресте.