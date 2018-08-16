Самоубийство заключенного в колонии №2 города Рыбинска не связано с обстановкой в учреждении
Об этом «Эху Москвы» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Бабуркин отметил, что год назад осужденный уже предпринимал попытку суицида, после чего проходил психиатрическое лечение.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 16 августа 2018 | 20:06
Девушка видать изменила., Педя Балалайкин зовут ту девушку.
xoxloparasha 16 августа 2018 | 20:10
А в это время за окном шел дождь , и 98й день самоубийства сенцова .)
zorkiy2016 Андрей Шкадов 16 августа 2018 | 20:18
От свободы лечили меня...