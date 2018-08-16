В Тольятти пенсионерку обвиняют по пяти статьям за экстремизм и возбуждение ненависти...

Об этом «Эху» рассказал её адвокат Тимур Мифтахутдинов.

В сентябре прошлого года следственный комитет уже возбуждал в отношении Кузаевой два дела об экстремизме. Позже СК отменил постановления о возбуждении этих уголовных дел.