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Эксклюзив Эха 20:00, 16 августа 2018

В Тольятти пенсионерку обвиняют по пяти статьям за экстремизм и возбуждение ненависти

Об этом «Эху» рассказал её адвокат Тимур Мифтахутдинов.

В сентябре прошлого года следственный комитет уже возбуждал в отношении Кузаевой два дела об экстремизме. Позже СК отменил постановления о возбуждении этих уголовных дел.

Комментарии

30

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begly_ 16 августа 2018 | 20:04

Эта бабка бухая все время, что ли..

ostapbey 16 августа 2018 | 20:07

begly_: КУЗАЕВА!!!
Кузаева разве не русская фамилия??
Значит бухая не просыхая..
Даже...

patrikk_1 16 августа 2018 | 20:08

В Тольятти пенсионерку обвиняют по пяти статьям за экстремизм и возбуждение ненависти...

Тупые либерастические пропагандоны 18-летних кобыл из "Нового величия" называют "девочками", а Любовь Кузаеву, которая судя по фото в "Гугл" запросто разгрузила бы КАМАЗ цемента, трогательно называют "пенсионерка".

ostapbey 16 августа 2018 | 20:10

patrikk_1: а тебе то, федерасту, разве не кобыла невеста??
Даже??

blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 20:13

Зачем Бабка Данко1 в Тольятти попёрлась?
Возбуждала там что-то...

Совсем рехнулась старая русофобище.

novyrusich 16 августа 2018 | 20:35

blinorozhiy_chmo: Тупое пригожинское ЧСМо и быдло несет по кочкам свою чсоратницу.
Эта пенсионерка возглавляла местную ячейку Русской республики Русь.
натуральная нацистка-антисемитка . А вы ее так.

begly_ 16 августа 2018 | 20:11

patrikk_1: ostapbey:

Да я тут ни сильно пашутил., ну в каком состоянии должна быть баба, если второй год не может угомониться..

olegleon 16 августа 2018 | 20:33

begly_: сильно или нет, но местные пенсионерки тебя сейчас съедят )))

begly_ 16 августа 2018 | 20:38

olegleon:

С меня ни убудет., пусть народ по прикалывается., хватит горевать.
А что, тутошние пенсионерки тоже в все в зюзю и слово ма ма по слогам говорят?

begly_ 16 августа 2018 | 20:13

ostapbey:

Был бы у нее хороший мужик рядом., звиздюлей бы навалял и сажать ни пришлось бы., закон же в России позволяет такой вид воспитания супруги.

edyunia 16 августа 2018 | 20:16

begly_: \\и сажать ни пришлось бы.,\\
Ей на футбол надо было бы.

ostapbey 16 августа 2018 | 20:16

begly_: а кто тебе мешает в свободной России взять ее на поруки.
Внести залог и жениться на ней.
И ты найдешь себе местт в жизни бабки.
И Патрик обзавидуется тебе..
Даже..

begly_ 16 августа 2018 | 20:22

ostapbey:

Вообще то я замужем., закон США не позволяет иметь вторую жену.

ostapbey 16 августа 2018 | 20:24

begly_: ну раз ты федераст и гомонесек, то живи..замужем.
Даже..

begly_ 16 августа 2018 | 20:29

ostapbey:

Ой!, опичатался. Женатый я уже. От федераста и гомика слышу.

polikarpich 16 августа 2018 | 20:16

begly_: А вдруг он тебе бы навалял за такие "мудрые советы", а? Я, например, так бы и сделал. Не надо всех считать тупым быдляком, по типу себя.

begly_ 16 августа 2018 | 20:19

polikarpich:

Судя по твоему коменту, ты ее знаешь как минимум или бухаете вместе с той старухой!

ostapbey 16 августа 2018 | 20:21

begly_: а ты еще не протрезвел после первоего своего комммента? Который в 20.04 даже??

begly_ 16 августа 2018 | 20:24

ostapbey:

Да я вообще никогда не просыхаю. Ты мииньяя ууввазжжаиишшь?

novyrusich 16 августа 2018 | 20:41

begly_: дебил, это нацистка, твоя соратница. Возглавляла местную ячейку нацистской организации Русская республика Русь.
Как Эхо всю нацистскую мразь купило ничего не сказав кто такая эта нацистка.

xoxloparasha 16 августа 2018 | 20:05

Эта старая дура другой старой коряге по кличке -" данко " , случайно не родня !? )

vinokur 16 августа 2018 | 20:12

xoxloparasha: А ты, параша, думаешь не на крючке?

begly_ 16 августа 2018 | 20:16

xoxloparasha:


А что, валютчицу Данко тоже уже привлекли к ответственности? Где она кстати?

xoxloparasha 16 августа 2018 | 20:18

begly_: Она походу " Влупидолом " передознулась и сейчас в отключке ! )

begly_ 16 августа 2018 | 20:27

xoxloparasha:

Очьнётса и попрет ни с того ни с сего: хутин пуй хутин пуй, караул грабят, пригожинские девственности лишают..

ostapbey 16 августа 2018 | 20:05

В чем её вина??
Она интересовалась как правильно переносить из магазина в свою квартирку хлеб.
Чтоб он не успел заплесневеть.
Не то чтобы к завтраку завтра.
А хоть к ужину сегодня.даже..

mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 20:07


Одни пенсионерки живут в четырёхсотметровых квартирках и владеют миллиардным бизнесом, а других пенсионерок чморят всякими экстремистскими статьями.

polikarpich 16 августа 2018 | 20:12

Ну и к кому же конкретно она "возбуждала ненависть", интересно?
Неужели даже переплюнула в этом деле путирашкинские СМИ?

svetalana 16 августа 2018 | 20:22

Конечно, следственному комитету безопаснее за бабульками гоняться да за детьми, чем настоящих воров и бандитов ловить.

mavviomi 16 августа 2018 | 20:26

Почему Педртков до сих пор не посадили за экстремизм? Дурачкам закон не писан?

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