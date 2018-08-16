В Тольятти пенсионерку обвиняют по пяти статьям за экстремизм и возбуждение ненависти
Об этом «Эху» рассказал её адвокат Тимур Мифтахутдинов.
В сентябре прошлого года следственный комитет уже возбуждал в отношении Кузаевой два дела об экстремизме. Позже СК отменил постановления о возбуждении этих уголовных дел.
Комментарии30
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begly_ 16 августа 2018 | 20:04
Эта бабка бухая все время, что ли..
ostapbey 16 августа 2018 | 20:07
begly_: КУЗАЕВА!!!
Кузаева разве не русская фамилия??
Значит бухая не просыхая..
Даже...
patrikk_1 16 августа 2018 | 20:08
В Тольятти пенсионерку обвиняют по пяти статьям за экстремизм и возбуждение ненависти...
Тупые либерастические пропагандоны 18-летних кобыл из "Нового величия" называют "девочками", а Любовь Кузаеву, которая судя по фото в "Гугл" запросто разгрузила бы КАМАЗ цемента, трогательно называют "пенсионерка".
ostapbey 16 августа 2018 | 20:10
patrikk_1: а тебе то, федерасту, разве не кобыла невеста??
Даже??
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 20:13
Зачем Бабка Данко1 в Тольятти попёрлась?
Возбуждала там что-то...
Совсем рехнулась старая русофобище.
novyrusich 16 августа 2018 | 20:35
blinorozhiy_chmo: Тупое пригожинское ЧСМо и быдло несет по кочкам свою чсоратницу.
Эта пенсионерка возглавляла местную ячейку Русской республики Русь.
натуральная нацистка-антисемитка . А вы ее так.
begly_ 16 августа 2018 | 20:11
patrikk_1: ostapbey:
Да я тут ни сильно пашутил., ну в каком состоянии должна быть баба, если второй год не может угомониться..
olegleon 16 августа 2018 | 20:33
begly_: сильно или нет, но местные пенсионерки тебя сейчас съедят )))
begly_ 16 августа 2018 | 20:38
olegleon:
С меня ни убудет., пусть народ по прикалывается., хватит горевать.
А что, тутошние пенсионерки тоже в все в зюзю и слово ма ма по слогам говорят?
begly_ 16 августа 2018 | 20:13
ostapbey:
Был бы у нее хороший мужик рядом., звиздюлей бы навалял и сажать ни пришлось бы., закон же в России позволяет такой вид воспитания супруги.
edyunia 16 августа 2018 | 20:16
begly_: \\и сажать ни пришлось бы.,\\
Ей на футбол надо было бы.
ostapbey 16 августа 2018 | 20:16
begly_: а кто тебе мешает в свободной России взять ее на поруки.
Внести залог и жениться на ней.
И ты найдешь себе местт в жизни бабки.
И Патрик обзавидуется тебе..
Даже..
begly_ 16 августа 2018 | 20:22
ostapbey:
Вообще то я замужем., закон США не позволяет иметь вторую жену.
ostapbey 16 августа 2018 | 20:24
begly_: ну раз ты федераст и гомонесек, то живи..замужем.
Даже..
begly_ 16 августа 2018 | 20:29
ostapbey:
Ой!, опичатался. Женатый я уже. От федераста и гомика слышу.
polikarpich 16 августа 2018 | 20:16
begly_: А вдруг он тебе бы навалял за такие "мудрые советы", а? Я, например, так бы и сделал. Не надо всех считать тупым быдляком, по типу себя.
begly_ 16 августа 2018 | 20:19
polikarpich:
Судя по твоему коменту, ты ее знаешь как минимум или бухаете вместе с той старухой!
ostapbey 16 августа 2018 | 20:21
begly_: а ты еще не протрезвел после первоего своего комммента? Который в 20.04 даже??
begly_ 16 августа 2018 | 20:24
ostapbey:
Да я вообще никогда не просыхаю. Ты мииньяя ууввазжжаиишшь?
novyrusich 16 августа 2018 | 20:41
begly_: дебил, это нацистка, твоя соратница. Возглавляла местную ячейку нацистской организации Русская республика Русь.
Как Эхо всю нацистскую мразь купило ничего не сказав кто такая эта нацистка.
xoxloparasha 16 августа 2018 | 20:05
Эта старая дура другой старой коряге по кличке -" данко " , случайно не родня !? )
vinokur 16 августа 2018 | 20:12
xoxloparasha: А ты, параша, думаешь не на крючке?
begly_ 16 августа 2018 | 20:16
xoxloparasha:
А что, валютчицу Данко тоже уже привлекли к ответственности? Где она кстати?
xoxloparasha 16 августа 2018 | 20:18
begly_: Она походу " Влупидолом " передознулась и сейчас в отключке ! )
begly_ 16 августа 2018 | 20:27
xoxloparasha:
Очьнётса и попрет ни с того ни с сего: хутин пуй хутин пуй, караул грабят, пригожинские девственности лишают..
ostapbey 16 августа 2018 | 20:05
В чем её вина??
Она интересовалась как правильно переносить из магазина в свою квартирку хлеб.
Чтоб он не успел заплесневеть.
Не то чтобы к завтраку завтра.
А хоть к ужину сегодня.даже..
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 20:07
Одни пенсионерки живут в четырёхсотметровых квартирках и владеют миллиардным бизнесом, а других пенсионерок чморят всякими экстремистскими статьями.
polikarpich 16 августа 2018 | 20:12
Ну и к кому же конкретно она "возбуждала ненависть", интересно?
Неужели даже переплюнула в этом деле путирашкинские СМИ?
svetalana 16 августа 2018 | 20:22
Конечно, следственному комитету безопаснее за бабульками гоняться да за детьми, чем настоящих воров и бандитов ловить.
mavviomi 16 августа 2018 | 20:26
Почему Педртков до сих пор не посадили за экстремизм? Дурачкам закон не писан?