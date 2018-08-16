В колонии Рыбинска осужденный покончил с собой
Еще двое инсценировали попытку самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба областного ФСИН. По данным ведомства, тело погибшего нашли 15-го августа. Следов насилия не обнаружено. Еще двое заключенных нанесли себе порезы на шее и животе куском проволоки. Им оказана помощь. Госпитализация не потребовалась. В рыбинскую колонию №2 приехал уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин. В областном управлении Следственного комитета начали проверку.
Комментарии6
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ostapbey 16 августа 2018 | 19:36
Рыбинск??
Это бывший Андроповск??
Или какой там русский президент честь отдавал героям России??
ostapbey 16 августа 2018 | 19:42
......Расположен у слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи. (изначальное финно-угорское название последних Шехонь и Черемха). ?
...... 1963 году в Рыбинске введен в эксплуатацию автомобильный мост через Волгу, который соединил центр города с микрорайонами Заволжье-1 и Слип (Заволжье-2), в котором расположен один из судостроительных заводов города. В 1963 году город был подключен к магистральному природному газу[21]. В 1976 году запущена троллейбусная сеть, в 1977 году — городская окружная дорога.
Население города непрерывно увеличивалось и в конце 1980-х годов превысило 250 тыс. человек.
В 1986 году Андропов получил статус исторического города. !!!!!!
Андропов???
Пора восстанавливать правильные порядки а не по понятиям..
Даже..
ed10075 16 августа 2018 | 19:40
С ГУЛАГом нас, господа!
Продолжаем радость и бурное веселье!
andreyoo 16 августа 2018 | 19:43
осужденный покончил с собой
Еще двое инсценировали попытку самоубийства
-- Сдается они все трое инсценировали. просто один перестарался
ostapbey 16 августа 2018 | 19:46
andreyoo: фино угры все?? Или и москали некоторые из них менее стойкие??
Даже??
yralez 16 августа 2018 | 19:47
Выйдут из зоны, всё равно смерть ждет.
Ни работы, ни пособий.