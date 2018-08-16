Пять человек пострадали и один погиб в результате взрыва на шахте в Ростовской области
По предварительным данным, взрыв произошел во время проходческих работ. Об этом Интерфаксу сообщили в МЧС. Шахта «Обуховская» входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК.
Это уже второй инцидент в этом году на предприятиях холдинга, которые находятся в Ростовской области. Весной еще в одной шахте произошло обрушение. Погиб рабочий.
Комментарии1
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ostapbey 16 августа 2018 | 19:52
Ростовскопочленцы танк вырывали??
И от повышенного усердия детонировал двойной боекомплект с боеприпасами даже??