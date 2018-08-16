Дорогомиловский суд Москвы рассматривает в эти минуты дело о переводе под домашний арест Марии Дубовик
Ранее сегодня из СИЗО перевели 18-летнюю Анну Павликову. С ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Павликовой и Дубовик накануне выступил Следственный комитет. Его поддержал прокурор.
Комментарии9
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roman_i_olga 16 августа 2018 | 19:48
не понимаю почему девчонок вообще заключили под стражу - идиотизм
oneoretwo 16 августа 2018 | 19:48
...а вот плешивые не боятся держать своих дочек на вражеской территории...
oneoretwo 16 августа 2018 | 19:48
...а вот плешивые не боятся держать своих дочек на вражеской территории...
kryimzdick 16 августа 2018 | 19:50
Вот что такое наш российский суд, только реагирует на внешние обстоятельства, своего мнения не имеет
kryimzdick 16 августа 2018 | 19:51
А вообще. Нужно девочкам "величие" - пусть гниют в тюрьме. Величие нам не по карману.
abuvgrobu 16 августа 2018 | 20:01
А вы заметили что парней ни одного не стали защищать ? Так и останутся сидеть в СИЗО, парни - плохое слёзо- и сопле-выжимающее средство.
begly_ 16 августа 2018 | 20:02
Дома и стены сидеть помогают.
citizeneco 16 августа 2018 | 20:24
Дубовик также должна быть переведена под домашний арест, как и её подруга, если этого не произойдёт, то это просто психологически её сломает и может убить. Необходимо проявить гуманность и в её отношении.
neyexo 16 августа 2018 | 20:32
Независимый суд знает, что в Австрии свадьба.
Там не должно быть неудобных вопросов высокопоставленному гостю.