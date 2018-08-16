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19:04, 16 августа 2018

Верховный суд запретил Смольному использовать разработанный студией Артемия Лебедева логотип Петербурга

Администрация заплатила художникам за работу один рубль.

Смольный обязан расторгнуть договор со студией Артемия Лебедева и перестать использовать разработанный ею логотип Петербурга. Такое решение вынес Верховный суд. Спор между чиновниками и антимонопольной службой возник еще в 2016-ом году. Тогда с жалобой в УФАС обратилось рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Компания указывала, что администрация заключила контракт со студией без конкурса, тем самым лишив других участников рынка возможности представить свои варианты логотипа. Служба с доводами согласилась и потребовала разорвать контракт. Смольный это делать отказался и обратился с иском в суд, но проиграл в двух инстанциях из трех. Чиновники в ходе разбирательства указывали на символическую оплату работы – логотип обошелся бюджету в один рубль. В свою очередь, антимонопольное ведомство напоминало, что, например, «Туристический бренд России» разработали и вовсе бесплатно.

Смольный утверждал, что еще в мае расторг контракт со студией Артемия Лебедева. Однако во время чемпионата мира по футболу продолжал использовать разработанный ею логотип.

Комментарии

2

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andrang2 16 августа 2018 | 19:17

"указывали на символическую оплату работы – логотип обошелся бюджету в один рубль"
Да, распилить один рубль будет сложновато.

apels 16 августа 2018 | 20:26

Запретили совершенно верно. Такой логотип - имиджевая реклама агенства с одной стороны и коррупционная составляющая на других работах с другой. Рука-руку моет :)

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