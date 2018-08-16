ВГТРК передаст здание Государственного дома радиовещания и звукозаписи издательству «Известия»
Ликвидационная комиссия уже приступила к работе, передача здания назначена на 31 августа.
Это решение может оказаться губительным для исполнителей, оркестров и других музыкантов высшего уровня. Об этом «Эху» рассказал преподаватель кафедры звукорежиссуры «ГИТИСа» Анатолий Вейценфельд.
Анатолий Вейценфельд разместил на сайте Change.org петицию в защиту здания. Музыкальная общественность России также просит власти не ликвидировать этот комплекс мирового масштаба.
Комментарии4
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polsan 16 августа 2018 | 19:12
Непонятно зачем разрушать то, что может служить ещё не одному поколению музыкантов и является уникальным?!
croaker 16 августа 2018 | 19:25
Вот ежели "Известия" ликвидировать,то ничего заметного не произойдет, никто не заметит.
domna 16 августа 2018 | 20:07
ладно бы, если сначала бы создали что-то лучше...А известиям-то зачем звукозапись? Лепить побольше фальшивых новостей? И вообще, в эпоху "цифры" помещения уже ни к чему. Посмотрим- увидим, что дальше это здание "пойдет по рукам" и под элитное жилье.
nns33 16 августа 2018 | 20:18
Музыкальная общественность России также просит власти не ликвидировать этот комплекс мирового масштаба.
========= Надо понимать,что такое варварское решение приняли чиновники мэрии ?