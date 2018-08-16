Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили в следственном изоляторе «Кресты» Юрия Дмитриева
В Петербург карельского историка и правозащитника привезли для того, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу. О своем визите в СИЗО «Эху Москвы» рассказала член ОНК Яна Теплицкая.
Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием его несовершеннолетней приемной дочери.
Комментарии2
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croaker 16 августа 2018 | 19:19
Москальковой и Федотову это не интересно.
sasass 16 августа 2018 | 20:43
Решили доконать НКВДшнего копателя...