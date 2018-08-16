Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили в следственном изоляторе «Кресты» Юрия Дмитриева

В Петербург карельского историка и правозащитника привезли для того, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу. О своем визите в СИЗО «Эху Москвы» рассказала член ОНК Яна Теплицкая.

Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием его несовершеннолетней приемной дочери.