Подмосковного активиста подозревают в неуведомлении властей о наличии у него американского гражданства
Один из лидеров инициативной группы протестующих против мусорного полигона «Ядрово» в подмосковном Волоколамске Артем Любимов заявляет, что стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанности гражданина РФ по подаче уведомления о гражданстве другой страны.
Комментарии16
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cattt 16 августа 2018 | 19:07
Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон...
osj99 16 августа 2018 | 19:17
cattt: попался, вражья морда! Приедут, нашпионят тут, мусором всё позасыплют - а потом народ на бузу подбивают. В тюрьму гада!
askol2016 16 августа 2018 | 19:09
Госдеп прислал "иностранного агента", чтобы свергнуть режим через свалки?
luger_max_otto 16 августа 2018 | 19:11
askol2016: А как же. Приключения майора Пронина, адаптировано для имбецилов и чекистов.
vinokur 16 августа 2018 | 19:14
Массу законов наштамповала госдура (не такая уж она и дура), чтобы каждого -- каждого! -- держать на крючке. Понадобится -- любого выдернут. Был бы человек, а дело найдется.
croaker 16 августа 2018 | 19:17
Если американский гражданин борется за здоровье российских граждан, а судебные органы всячески этому препятствуют, то,выходит, они террористы?
tks 16 августа 2018 | 19:17
Артем Любимов, супостат, наймит, отщепенец и диверсант, не уведомил, значит, КОГО-СЛЕДУЕТ!!
Значит, измышлял совершить гнусное, не имеющее аналогов Преступление Века!!
trans 16 августа 2018 | 19:20
У жены Пескова Навки есть американское гражданство, у старшего сына британское. Дочь и младший сын живут во Франции, стране НАТО. Вот такие вот путинские патриоты...
nikmart001 16 августа 2018 | 20:00
trans: Вы наверное даже заголовок не прочитали, его обвиняют в том, что он скрыл что у него есть второе гражданство, а не само наличие оного. В России много у кого есть такое гражданство, вон у того же Познера их вообще три, и тем не менее он выступает на первом канале. И не завидуйте детям, они за родителей не отвечают, хотя я думаю было бы правильно запрещать заниматься государственной деятельностью тем лицам, у которых ближайшие родственники живут за границей.
zztop1960 16 августа 2018 | 20:14
trans: Какой был патриот и закрымнашевец Лужков , а вот побежал с поклоном в "фашистскую" Латвию , которую обсирал , за видом на жительство , в Страну НАТО , но там его послали , побежал в другие страны Запада , грёбаный патриот- путинец. и Живёт там , среди врагов и в России про него забыли , про этог выдающегося , некогда , патриота. Такие и остальные кумиры портянок
captainobvious 16 августа 2018 | 19:21
иностранный агент? за решетку его, как Марию Бутину.
Ибо нефиг. А потом обменять на нашу Машу.
scorpio_ 16 августа 2018 | 19:48
captainobvious: Как?! Он еще и телом торговал в российском сенате, как нашаМаша?! Тогда точно, за решетку. И менять-менять-менять.
rabin_tagor 16 августа 2018 | 19:38
"...фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанности гражданина..."
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красиво звучит, по-кафкиански или оруэловски, точнее по-замятински
В общем, покойный Войнович уже все описал.
"Кто сдает продукт вторичный... - ...обязанности гражданина!"
oneoretwo 16 августа 2018 | 19:42
...артемка, ори, что злого умысла не было и что ждал, пока володькин отчитается по всем фирмам и квартирам...
vladimirbelarus 16 августа 2018 | 19:54
Т.е. ему уголовку за бумажку шьют? Ахренеть! Кто-то врёт.
goshan31 16 августа 2018 | 19:59
Странное дело, депутатов и сенаторов не проверяют на предмет двойного гражданства а тут на тебе, активист нарисовался!