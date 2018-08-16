Подмосковного активиста подозревают в неуведомлении властей о наличии у него американского гражданства

Один из лидеров инициативной группы протестующих против мусорного полигона «Ядрово» в подмосковном Волоколамске Артем Любимов заявляет, что стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанности гражданина РФ по подаче уведомления о гражданстве другой страны.