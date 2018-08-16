ЦИК проверяет информацию о запросах персональных данных клиентов турфирм, которые были разосланы в Барнауле

Центризбирком проверяет информацию о запросах персональных данных клиентов турфирм, которые были разосланы избиркомом в столице Алтайского края. Об этом РБК заявил зампред комиссии Николай Булаев. Он добавил, что ЦИК всегда выступал за строгое соблюдение федерального закона о персональных данных и никогда их не запрашивал. При необходимости Центризбирком даст дополнительные разъяснения региональным избирательным комиссиям.