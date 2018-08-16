Авиакомпания «Россия» впервые в истории начала набор иностранных пилотов
Авиакомпания «Россия», входящая в тройку крупнейших национальных авиаперевозчиков, впервые в истории начала набор иностранных пилотов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Пилоты нужны для выполнения полетов из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. Источник в авиакомпании рассказал РБК, что это связано с кадровым дефицитом. По мнению экспертов, эти вакансии могут заинтересовать в первую очередь специалистов из СНГ.
Комментарии6
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dilevski1973 16 августа 2018 | 18:37
Опыт с таксистами приглянулся. Один пилот спит, второй за штурвалом. Экономия на квартире.
danko1 16 августа 2018 | 18:38
Пилоты из Средней Азии уже готовы пассажиров самолетами перевозить.
Не всё же время им в маршрутках и такси работать.
sensei54 16 августа 2018 | 18:46
Вот это номер!
С маршруток - на самолет, Аллах акбар, по газам и на высоту.
ugiazov 16 августа 2018 | 18:53
Какой зарплатой их приманят, если российские пилоты за границей.
polsan 16 августа 2018 | 18:57
Пилотам платить мало очень опасно! Кого они собираются нанимать на работу?
ramun 16 августа 2018 | 19:06
Жестокие,тупые нищеброды кого-то учат жить.