Прокурор попросил приговорить к 11-ти месяцам исправительных работ Алексея Щербакова, который напал на сотрудника ФБК Николая Ляскина. Об этом соратник Навального написал в своем Твиттере. Щербаков избил Ляскина металлической трубой. Приговор суд вынесет 17-го августа.