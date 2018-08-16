Прокурор попросил приговорить к 11-ти месяцам исправительных работ Алексея Щербакова, который напал на сотрудника ФБК
Прокурор попросил приговорить к 11-ти месяцам исправительных работ Алексея Щербакова, который напал на сотрудника ФБК Николая Ляскина. Об этом соратник Навального написал в своем Твиттере. Щербаков избил Ляскина металлической трубой. Приговор суд вынесет 17-го августа.
Комментарии1
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ura_123 16 августа 2018 | 18:47
Ну хоть так,чем никак.