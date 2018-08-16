Дорогомиловский суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест одну из фигуранток дела «Нового величия», Анну Павликову
Дорогомиловский суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест одну из фигуранток дела «Нового величия», 18-летнюю Анну Павликову. С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступил Следственный комитет, его поддержал прокурор.
Позднее сегодня Дорогомиловский суд рассмотрит такое же ходатайство в отношении Марии Дубовик.
Комментарии1
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shplint_05 16 августа 2018 | 18:47
Выглядит мужиковато. Таких в колониях зэчки так и называют - "мужик". Намекая тем самым и на их роль в тюремных сексуальных играх. Может, именно поэтому у неё проблемы с гинекологией? Или разговоры про воспаление придатков это просто жалостливое фуфло? Ладно, пусть лечится, если есть, что лечить. Впереди у неё суд и отсидка.