Дорогомиловский суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест одну из фигуранток дела «Нового величия», Анну Павликову

Дорогомиловский суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест одну из фигуранток дела «Нового величия», 18-летнюю Анну Павликову. С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступил Следственный комитет, его поддержал прокурор.

Позднее сегодня Дорогомиловский суд рассмотрит такое же ходатайство в отношении Марии Дубовик.