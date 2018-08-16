Сегодня проходят ответные матчи квалификационного раунда футбольной Лиги Европы

Примут участие в них и два российских клуба – Зенит и Уфа.

Лидер российской Премьер Лиги Зенит попробует сегодня доказать свою состоятельность в Европе. Но сделать это будет непросто. В ответном матче против минского Динамо питерцам надо забивать минимум 4 мяча. Именно столько пропустил Зенит неделю назад в белорусской столице. Осложняет ситуацию для команды и тот факт, что играть предстоит без поддержки своих болельщиков. Решением УЕФА Зенит таким образом наказан за расистские песнопения фанатов во время матча с немецким Лейпцигом еще в предыдущем розыгрыше Лиги европы. К слову, поклонники минской команды в количестве 200-т человек смогут сегодня попасть на стадион Петровский.

Добавим, что в истории Еврокубков бывали случаи, когда команда отыгрывалась после столь крупного поражения. Полтора года назад в 1/8 финала Лиги Чемпионов Барселона проиграла 0-4 французскому ПСЖ. А в ответном матче победила 6-1 и вышла в четвертьфинал.

Еще один представитель России в Лиге Европы – Уфа – играет в эти минуты против Прогресса из Люксембурга.