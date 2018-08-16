Американская певица Арета Франклин скончалась в возрасте 76-и лет

Она умерла в своем доме в Детройте. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Франклин – одна из наиболее известных исполнительный в стилях ритм-энд-блюз и соул. Она первая из женщин была включена в зал славы рок-н-ролла.

Певица была удостоена 18 наград Грэмми. Еще в 60-ые года Франклин стала лицом движения за гражданские права. Мартин Лютер Кинг вручил ей специальную награду.