Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проанонсировал новые ограничения в сообщении с Россией

В своем фейсбуке он написал о некоем «историческом документе», согласно которому в Москву будут ходить только медведи.

Это лишь проявление личных политический амбиций министра. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.

Стремление найти зацепку, чтобы остаться в политике, присуще и другим членам партии «Народный фронт», отметил Вадим Карасев.