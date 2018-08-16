Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проанонсировал новые ограничения в сообщении с Россией
В своем фейсбуке он написал о некоем «историческом документе», согласно которому в Москву будут ходить только медведи.
Это лишь проявление личных политический амбиций министра. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Стремление найти зацепку, чтобы остаться в политике, присуще и другим членам партии «Народный фронт», отметил Вадим Карасев.
Комментарии3
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lion64__2 16 августа 2018 | 18:27
У Кыиве по майдауну скачут кызелы в желто-синих шароварах.
dmast79 16 августа 2018 | 18:29
Лишнее подтверждение тому, что майдан - это психическое заболевание...
andreyoo 16 августа 2018 | 18:40
Эхо уже так много раз проанонсировало новшество, хомячки уже так много порадовались, что уж скорей бы. Очень хочется взглянуть