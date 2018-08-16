«МБХ Медиа»: В ЦАР российские журналисты могли быть убиты местными боевиками
В причастности к убийству подозревают и правительственные структуры Центральной африканской республики. К такому выводу пришла группа по расследованию, созданная Михаилом Ходорковским.
Группа по расследованию изучала все версии и обстоятельства трагедии, которые возможно проверить. Одну версию уже исключили, две другие предстоит исследовать дальше, пишет сайт «МБХ Медиа».
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко могли стать жертвами повстанческой группировки Селеки. Об этом сообщил водитель журналистов, он смог выжить. О боевиках водитель рассказал в ближайшей деревне местному старосте, который подтвердил эту информацию группе расследователей. Селекой в ЦАР называют ряд вооруженных группировок, контролирующих территории в центре и на севере. Согласно второй версии убийства к расправе над журналистами причастны люди, работающие на правительство ЦАР, сказал в интервью «Эху Москвы» Михаил Ходорковский.
Как утверждают несколько российских источников группы по расследованию, с ними разговаривали люди, близкие к нелегальным частным военным компаниям. Они, якобы, просили Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко «не лезть в ЦАР». По сведениям этих неназванных источников, российские журналисты были убиты при участии российских наемников, отмечает сайт МБХ Медиа. Версия обычного ограбления как главного мотива преступления противоречит многим обстоятельствам дела, и ее можно не рассматривать, заключила группа расследователей. «Расследование смерти российских журналистов в Африке должно продолжаться, потому что это убийство имеет очевидные признаки заказного». Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман. Михаил Фишман считает, что установить реальных убийц, учитывая современную реальность в Африке, будет практически невозможно.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели в Центральноафриканскую республику для работы над фильмом о российских наемниках, действующих в этой стране.
Комментарии4
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dmast79 16 августа 2018 | 18:31
Походу, под Ходорковским начинает пригорать...
Видимо, планировалось что-то совсем иное, более убедительно бросающее тень на Россию.
Но что то пошло не так, и заказчики провокации - очень недовольны Ходором.
novyrusich 16 августа 2018 | 18:44
dmast79: Всем все уже абсолютно ясно.
Но доказать что-то строго юридически при противодействии местной власти и куче бандитских группировок на данной территории невозможно.
Поэтому ихтамнеты торжествуют: а вы докажите!
Вот ты сразу дерьмом блевать начал.
polsan 16 августа 2018 | 18:37
К сожалению Фишман прав и установить реальных убийц, учитывая современную реальность в Африке, будет практически невозможно.
dmast79 16 августа 2018 | 18:45
polsan: Ну зачем же сожалеть? Раз этот Фишман так болеет за справедливость - отправить его расследовать дело на месте. Думаю, и Ходорковский откликнется, подсобит.
А смету - заранее составит.