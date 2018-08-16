Избирком в Барнауле потребовала от турфирм предоставить данные о поездках россиян в день выборов 9 сентября
Запрос не имеет законных оснований, об этом «Эху Москвы» сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Тюрина отметила, что разосланные письма были подписаны лично председателем комиссии.
Комментарии1
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sergey1971 16 августа 2018 | 18:56
Вообще то это называется подготовка к фальсификациям. Зная что человек находится не в городе можно смело за него расписаться и опустить бюллетень.