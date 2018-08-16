Песков: Владимир Путин еще не выработал позицию по поводу изъятия части доходов у крупных компаний

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента. Президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка. Президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принимать решение. Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция. Пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось.

Помощник президента Андрей Белоусов ранее предложил забрать у металлургических и химических компаний около полутриллиона рублей.