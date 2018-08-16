Песков: Владимир Путин еще не выработал позицию по поводу изъятия части доходов у крупных компаний
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это одна из экспертных точек зрения, это точка зрения помощника президента. Президент согласился с тем, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка. Президент всегда чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принимать решение. Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция. Пока никакой позиции не фиксировалось и не формулировалось.
Помощник президента Андрей Белоусов ранее предложил забрать у металлургических и химических компаний около полутриллиона рублей.
Комментарии9
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kotbajune 16 августа 2018 | 18:18
Правильно! Зачем спешить?
Пусть все занесут сначала.
henry52 16 августа 2018 | 18:19
*авно вопрос! Как скажет так и будет...
nikolaitschi 16 августа 2018 | 18:24
А Путин не пробовал юриста взять,хоть на полставки, тогда бы думать не пришлось? Все придумано до него.
nehoroshiy 16 августа 2018 | 18:42
Непонятно, утюгами будут с них деньги выколачивать?
plank1957 16 августа 2018 | 18:45
Охренеть, гарант Конституции, где записано, что никто не может быть лишен собственности иначе, как по приговору суда, до сих пор не въехал, что это противоречит Конституции? А вменяемый ли у нас президент?
nehoroshiy 16 августа 2018 | 19:00
plank1957: Упорно не хотят рассматривать прогрессивный налог .Только выборочная стрижка.
kryimzdick 16 августа 2018 | 19:01
не выходит каменный цветок
piccoru 16 августа 2018 | 19:02
Чем этот Владимир Путин вообще занимается в рабочее время ???
Что не спросят - "не выработал".....
trans 16 августа 2018 | 19:05
Песков на свою зарплату госслужащего живет на уровне олигарха. У него будут сверхдоходы изымать?