Мать Вячеслава Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров и несколькими крупными компаниями
Об этом на своем сайте рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
Навальный добавил, что примерная стоимость такой квартиры сейчас составляет 230 миллионов рублей.
Комментарии15
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ura_123 16 августа 2018 | 18:26
Ну что,ожидаем пламенных комментов от патриков-монголов и других портяноидов-мол,навязала)))
midnightblues 16 августа 2018 | 18:56
ura_123: Для них это важно
Юрта нойона должна будоражить фантазию простого чистильщика копыт
Но не совсем ясно,на кой черт это самому Володину
gad123 16 августа 2018 | 18:27
www
putn_pnh 16 августа 2018 | 18:30
Ну а чо? Володин- это сила. Сила- это Володин.
gad123 16 августа 2018 | 18:31
Можно писать! Под заметками о Успенском они не ставятся!!( не первый РАЗ!). Логично, чтоб разное не писало!
Теперь про его мать. Сколько ей лет??! Она на пенсию положила!!
ivan14 16 августа 2018 | 18:39
Она очень талантливая мама
ura_123 16 августа 2018 | 18:44
ivan14: Люди старой закалки,коммунистической!
sandeni 16 августа 2018 | 18:47
А чем владеют Немцовым, Гудкова, Касьянова, Каспарова и прочая оппозиция включая неработающего Навального.
marinters 16 августа 2018 | 18:51
sandeni: ну а какая разница чем? Они из бюджета не воруют
neyexo 16 августа 2018 | 19:07
sandeni: Навальный работает, а Гудков нигде не работал, низового опыта не имеет, только Дума, но там любой справится штаны протирать и кнопки нажимать
kryimzdick 16 августа 2018 | 18:53
Это сынок насосал
fikus74 16 августа 2018 | 18:57
400 квадратных метров - значит за коммуналку она платит около 50000 рублей в месяц. это по самым скромным расчетам.
srk2658lu 16 августа 2018 | 19:00
Кому квартиры, кому сортиры...
Хочешь быть здоровым, беги на спортплощадку, если найдёшь...
askol2016 16 августа 2018 | 19:04
Думаю, и после смерти эта старушенция будет продолжать свой успешный бизнес. Перепишет свои миллиарды на какой-нибудь офшорный траст на Виргинские острова и уйдет в другой мир, откуда будет наблюдать, возглавляя Наблюдательный Совет
neyexo 16 августа 2018 | 19:04
Остается только пожелать, чтоб Володин смог взять с собой эту квартиру на тот свет. Ведь товар длительного пользования, надеюсь его туда пустят со своим добром.