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18:20, 16 августа 2018

Суд приговорил к 5,5 годам колонии экс-замначальника московского главка СК Дениса Никандрова

Он признан виновным в получении взятки. Суд лишил Никандрова звания генерал-майора, но при этом не стал назначать штраф.

Защита бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления СК по Москве Дениса Никандрова, осужденного за взятку, обжалует приговор. Об этом рассказал его адвокат Павел Черняк.

Дело слушалось в особом порядке и в закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих гостайну.

«Признательные показания и сотрудничество со следствием оказали решающие влияние на приговор Генерал-майору СКР Денису Никандрову». Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов.

Смирнов добавил, что возбуждение дела против экс-главы московского СК Александра Дрыманова имело ключевое значение для ФСБ.

«Дело Никандрова и других высокопоставленных работников Следственного комитета – это не реальная борьба с коррупцией, а смена элит внутри этой системы». Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов.

Рогов подчеркнул, что у механизма давления на элиты с помощью дел по этим статьям, нет задачи системной борьбы с коррупцией.

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