Мосгорсуд до 19 сентября продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову

По данным защиты, есть основания полагать, что протокол допроса бухгалтера «Седьмой студии» Ларисы Войкиной был сфальсифицирован, а потому не может служить основанием для обвинений.

Кирилл Серебренников на заседании суда вновь заявил о своей невиновности и подчеркнул, что убедительных доказательств следствие так и не представило. По словам режиссера, он продолжит бороться за справедливость.

Кирилл Серебренников поблагодарил всех, кто его поддерживает и призвал не бояться.