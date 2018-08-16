Мосгорсуд до 19 сентября продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову
По данным защиты, есть основания полагать, что протокол допроса бухгалтера «Седьмой студии» Ларисы Войкиной был сфальсифицирован, а потому не может служить основанием для обвинений.
Кирилл Серебренников на заседании суда вновь заявил о своей невиновности и подчеркнул, что убедительных доказательств следствие так и не представило. По словам режиссера, он продолжит бороться за справедливость.
Кирилл Серебренников поблагодарил всех, кто его поддерживает и призвал не бояться.
Комментарии2
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kryimzdick 16 августа 2018 | 19:00
нет у следствия ничего, иначе не тянули бы так долго
prostovanya 16 августа 2018 | 19:03
Потом ещё немного... И ещё немного... А потом ещё немного...