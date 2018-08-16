Перед встречей с канцлером Германии Владимир Путин посетит Австрию с частным визитом

Об этом сообщают австрийские и германские СМИ.

Причиной короткой остановки Путина в Австрии станет свадьба австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, которая пригласила его на личное торжество во время последнего приезда президента в Вену в начале июня, пишет сайт Дойче Велле. Свадьба пройдет в фешенебельном винодельческом хозяйстве на юге Штирии, малой родины мужа Кнайсль, бизнесмена Вольфганга Майлингера, пишет бульварная австрийская газета Кронен Цайтунг. Издание также сообщает, что для охраны мероприятия, в том числе, почетного гостя привлечены бойцы австрийского элитного подразделения Кобра. Как отмечает Дойче Велле, 53-летняя Карин Кнайсль, являясь беспартийной, тесно сотрудничает с крайне правой Партией Свободы действующего канцлера страны Сабастьяна Курца, который и предложил её кандидатуру на пост министра в конце прошлого года. Наблюдатели характеризуют довольно редкий для Путина визит на частное мероприятие как своеобразный реверанс в сторону нынешнего лидера Австрии, чья партия выступила против введения европейских санкций в отношении Москвы и высылки российских дипломатов после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.

В министерстве иностранных дел Австрии отказались комментировать предстоящий приезд Владимира Путина на свадьбу главы ведомства.