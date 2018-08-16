Перед встречей с канцлером Германии Владимир Путин посетит Австрию с частным визитом
Об этом сообщают австрийские и германские СМИ.
Причиной короткой остановки Путина в Австрии станет свадьба австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, которая пригласила его на личное торжество во время последнего приезда президента в Вену в начале июня, пишет сайт Дойче Велле. Свадьба пройдет в фешенебельном винодельческом хозяйстве на юге Штирии, малой родины мужа Кнайсль, бизнесмена Вольфганга Майлингера, пишет бульварная австрийская газета Кронен Цайтунг. Издание также сообщает, что для охраны мероприятия, в том числе, почетного гостя привлечены бойцы австрийского элитного подразделения Кобра. Как отмечает Дойче Велле, 53-летняя Карин Кнайсль, являясь беспартийной, тесно сотрудничает с крайне правой Партией Свободы действующего канцлера страны Сабастьяна Курца, который и предложил её кандидатуру на пост министра в конце прошлого года. Наблюдатели характеризуют довольно редкий для Путина визит на частное мероприятие как своеобразный реверанс в сторону нынешнего лидера Австрии, чья партия выступила против введения европейских санкций в отношении Москвы и высылки российских дипломатов после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.
В министерстве иностранных дел Австрии отказались комментировать предстоящий приезд Владимира Путина на свадьбу главы ведомства.
Комментарии14
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navsegda 16 августа 2018 | 18:12
Вова решил подхалтурить тамадой , покажет мультики про ядрёную ракету , все поржут
darkshadownet_ 16 августа 2018 | 18:21
navsegda: Я думаю, лично решил пощупать утыренное бабло на счетах... Ни кому же веры нет... Да и вдруг снова не пустят))
kryimzdick 16 августа 2018 | 18:55
darkshadownet_:
На родину своего кумира поехал.
tks 16 августа 2018 | 19:05
kryimzdick: Интересно, а что означает фраза Пескоструя: "В Вене он был последний раз"?
kompricikos 16 августа 2018 | 19:06
navsegda: рейтинг растет -уже на свадьбы стали приглашать, а подарок -постельное белье или чайный сервиз с золотым ситечком?
marineru 16 августа 2018 | 18:15
Частный визит за государственный счёт. По-путински, с размахом.
henry52 16 августа 2018 | 18:15
"Свадебный енерал? Самое то...
monik_7 16 августа 2018 | 18:26
henry52: такая подработка теперь у первого лица державы
henry52 16 августа 2018 | 18:33
monik_7: Да пусть подрабатывает, лишь бы в дела государства не лез...
tv_victim 16 августа 2018 | 18:18
"«Всё это знаю я», ответствует Пчела:
«Но и о том дошли мне слухи,
Что никому ты не мила,
Что на пирах лишь морщатся от Мухи,
Что даже часто, где, покажешься ты в дом,
Тебя гоняют со стыдом».—
«Вот», Муха говорит: «гоняют! Что́ ж такое?
Коль выгонят в окно, так я влечу в другое».
И.А. Крылов. "Муха и Пчела".
krestianin_067rus Михаил Никитин 16 августа 2018 | 18:34
А там и до Швейцарской границы недалеко! Лишь бы резедентура не подвела... :))))
tks 16 августа 2018 | 18:54
Слушайте все!! Внимание, внимание!! Исполняется смертельно опасный номер "А теперь немного человечинки"!! Сложнейший каскадёрский трюк!! Але-оп!!
tprfrund001 16 августа 2018 | 19:05
Например:
1. Это красиво. Весь «цивилизованный мир» клеймит Путина «кровавым тираном», а он ненароком появляется в западноевропейской глубинке на свадьбе главы МИД Австрии.
2. Невесту это моментально сделало одним из самых заметных и перспективных европейских политиков. А ее суженого ситуация прилично приподняла над когортой коллег-бизнесменов. Если он напишет на своей визитке «На моей свадьбе гулял Путин», вообще не прогадает.
3. Австрия — отличная площадка для очных встреч, на которых надо решить серьезные проблемы, но чтобы без посторонних глаз.
1 + 2+ 3 = заскакала либерда и миздобулы!
croaker 16 августа 2018 | 19:05
ВВ заедет типа душу показывать в рекламных целях,которая Бушу однажды где-то там померещилась.