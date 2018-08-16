В Министерстве просвещения собираются ужесточить правила усыновления детей

К такому решению ведомство подтолкнули случаи насилия со стороны приемных родителей.

Прежде всего, Минпросвещения намерено сократить количество детей, которых может усыновить одна семья – сейчас оно может достигать восьми. Об этом сообщила глава министерства Ольга Васильева. Она подчеркнула, что семья – «это не детский сад, не детский дом». Еще одна мера коснется непосредственно претендентов «на высокое звание родителей», как выразилась Васильева. Она пояснила, что в министерстве проработали все трагические случаи в приемных семьях, и обнаружили, что «подбор будущих родителей шел очень небрежно». Поэтому теперь правила отбора кандидатов, по словам министра, будут существенно ужесточены – в частности им придется проходить психологическое обследование. Ольга Васильева также выступила против усыновления детей людьми с ВИЧ. Комментируя соответствующую инициативу Минздрава, она заявила, что «далека от этой идеи». Отметим, что в конце июня Конституционный суд признал, что запрет людям с ВИЧ брать детей из детдома противоречит Основному закону.

Напомним, что в начале года пересмотреть порядок передачи детей приемным родителям призвал Следственный Комитет. А в августе реформировать органы опеки предложила детский омбудсмен Анна Кузнецова. С таким заявлением она выступила после того, как стало известно об убийстве ребенка опекуном в Татарстане

Заниматься этим должны не органы опеки, а другие специалисты. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал протоиерей Алексей Уминский.

Уминский добавил, что органы опеки в России часто напоминают репрессивные органы власти.

О том, как процесс усыновления выглядит сейчас, рассказала «Эху» координатор проекта «Близкие люди» Алёна Синкевич.

Синкевич подчеркнула, что основная проблема – это то, кто будет готовить специалистов, которые будут помогать родителям.