Дорогомиловский суд перевел Анну Павликову под домашний арест
Чуть позже будет рассмотрено ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест 19-летней Марии Дубовик.
Девушки обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе «Новое величие» (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). 15 августа в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку арестованных девушек.
Комментарии55
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teleo 16 августа 2018 | 17:46
Маша-гордость наша!
johnbmw Евгений Большаков 16 августа 2018 | 17:50
Мои Поздравления Анне и её маме! ... но нельзя забывать об остальных обвиняемых по этому ФАРСУ ...
tanyaya 16 августа 2018 | 18:07
johnbmw: Маша должна быть освобождена из под домашнего ареста. Максимум, подписка о невыезде, как свидетелю по делу о фальсификации уголовного дела по несуществующему преступлению.
tanyaya 16 августа 2018 | 18:11
tanyaya: И Аня и Маша должны быть немедленно освобождены от всякой ответственности. Уголовное дело должно быть возбуждено вотношении провокаторов, подстрекавших несовершеннолетних к преступлению.
kit07_12 16 августа 2018 | 18:23
tanyaya: //Уголовное дело должно быть возбуждено вотношении провокаторов, подстрекавших несовершеннолетних к преступлению. //
В одной фразе 2 ашипки.
1) Аня и Маша совершеннолетние. То, что в душе они инфантильные дуры с мозгами 13-летних детишек, не катит как оправдание в юридическом смысле.
2) Когда Виктора Бута посадили в США, ситуация была аналогична этой. К Виктору Буту под видом бойцов из ФАРК подвалили провокаторы из ЦРУ и стали подстрекать его на продажу оружия их группировке, чтобы воевать в Колумбии против правительственных войск и их американских советников.
И вот тогда логика "либералов" наших эховских была прямо противоположна нынешней. Ну и что, что провокаторы, говорили они, он же хотел совершить преступление, имел ведь преступное намерение, неважно, что разговаривал он на самом деле с сотрудниками центра Э.... ой, иввините, ЦРУ, это дело не меняет.
Так "либералы" говорили тогда.
Что изменилось?)))
henry52 16 августа 2018 | 18:29
kit07_12: Ну и сравнения! 18-летние девчонки и торговец оружием...
tanyaya 16 августа 2018 | 18:36
henry52: На момент ареста Ане было 17 лет.
kit07_12 16 августа 2018 | 19:02
tanyaya: //На момент ареста Ане было 17 лет. //
Статья 20 п.1 УК РФ: Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
kit07_12 16 августа 2018 | 18:47
henry52: То есть Вы против формулы ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ? Которая пусть формально, но прописана в конституции РФ или других развитых стран, в том числе США?
С Вашего разрешения, отвечу Вашим единомышленникам в этом же посте, чтобы не писать каждому отдельно.
//Бут незаконно торговал оружием, многократно свершившийся и доказанный факт, что именно сделали девушки? //
Во-первых, американский суд, посадивший Бута, рассматривал ТОЛЬКО один эпизод, с провокаторами из ЦРУ, и на основании ТОЛЬКО одного этого эпизода вынес обвинительный приговор, поэтому про "многократно свершившийся и доказанный факт" это ложь.
Во-вторых, девушки собирались свергать действующую власть силовым путем, ну типа как на майдане вна усраине, и для этого тренировались изготовлять и использовать коктейли молотова, а также стрелять из ружьишка (зарегистрированного!)
//Виктора Бута как торговца смертью знали во всем мире.//
Этот "аргумент" в юридическом смысле ничтожен и показывает лишь, что использующий его хомячок-с юридически безграмотен, ну да это неудивительно.
//И еще. Виктор Бут россиянин, был посажен в чужой стране. //
Типа как Олежа Сенцов? Но по нему хомячки так же страдают, как по Ане Павликовой, и тоже требуют его освобождения. Опять двойные стандарты получаются.
maximv 16 августа 2018 | 18:47
henry52: У мразей типа kit07_12 нет никаких нравственных рамок. Оно способно только реагировать на "свой" - "чужой".
kit07_12 16 августа 2018 | 18:59
maximv: //Оно способно только реагировать на "свой" - "чужой". //
Показываю на примерах, что так реагируешь именно ты и тебе подобные из эховской хуцпы.
1) Когда Савченко сидела в тюрьме в России, вы всем эховским кагальчиком ужасно за нее переживали, беспокоились за ее здоровье, интересовались ее самочувствием и т.д. и т.п., потому что она на тот момент была против Путина и для вас была СВОЯ. Когда Савченко уехала вна Украину и там ее посадил Порошенко, вам всем стала совершенно безразлична судьба той, которой вы недавно совсем так сочувствовали. Потому что теперь она для вас ЧУЖАЯ.
2) Аналогично с Павленским. Когда он поджег дверь в России, Вы называли его гениальным художником-акционистом, требовали его освобождения. она был для СВОЙ. Когда чел поехал во Францию и поджег дверь там, демократичный французский режим посадил его фактически бессрочно, сидит уже много месяцев и сколько сидеть ему неизвестно, но вам опять-таки плевать на бывшего героя, он для вас ЧУЖОЙ.
Эти дурехи Павликова-Дубовик интересуют вас только потому, что они тоже для вас СВОИ (пока что), они тоже планировали майданить в России (чего вам очень хотца, но кишка тонка).
mavviomi 16 августа 2018 | 18:30
kit07_12: Бут незаконно торговал оружием, многократно свершившийся и доказанный факт, что именно сделали девушки?
drgonish 16 августа 2018 | 18:53
mavviomi:
{что именно сделали девушки? ]
Т.е. нужно было дождаться, пока сделают?
Тогда и пенса Квачкова надо выпустить. Он тоже ничего не сделал.
Девчонок, как мне кажется, попугают до усрачки и отпустят. А ведь вместо "отморозка" ФСБшника мог попасться настоящий отморозок, который бы этих малолетних дебилов использовал для реальных терактов, а потом в расход пустил, как лишних свидетелей.
vlad_sabbath 16 августа 2018 | 18:58
drgonish: "Т.е. нужно было дождаться, пока сделают?"
ИМЕННО ТАК. Наказывать за намерения - ПРОТИВОЗАКОННО!!! (Да и намерений никаких не было) Но путин этого не знает (выпускник юрфака) - он сам говорил про "намерения" Сенцова.
chabib 16 августа 2018 | 18:31
kit07_12: Изменилось то что ты платный ушлепок пригожинский. Виктора Бута как торговца смертью знали во всем мире. И еще. Виктор Бут россиянин, был посажен в чужой стране. А эти были посажены в своей и посажены одними палачами ментами к другим палачам вертухаям.
tanyaya 16 августа 2018 | 18:45
kit07_12: От всей души желаю тебе, мелкий торговец в офисе, чтобы также по специально сфабрикованному делу посадили твою 17-летнюю дочь, сестру, внучку (уж не знаю, кто там у тебя в комплекте родственников подходит под эти параметры). Посмотрим, что ты тогда запоешь о подонке преступнике Буте в его оправдание. Чем будешь аргументировать посадку в тюрягу твоей близкой родственницы-девочки.
eduard1958 16 августа 2018 | 18:56
tanyaya: Присоединяюсь к Вашему пожеланию.Держись,млекопитающее! Рашка вперде.
kryimzdick 16 августа 2018 | 18:57
kit07_12: а где Бут взял оружие и для чего?
sokal123 16 августа 2018 | 17:47
Ну Слава Богу , а то я думал на год затянут. Грех держать девушку в СИЗО.
tks 16 августа 2018 | 18:13
sokal123: Не слава Богу. Это - тоже арест. Ни за что арест. Бога здесь нет.
kit07_12 16 августа 2018 | 18:26
tks: //Ни за что арест. //
Э.... как бы эти ОНИЖЕДЕТИ собирались свергать действующую власть силовым путем, ну типа как на майдане вна усраине, и для этого тренировались изготовлять и использовать коктейли молотова, а также стрелять из ружьишка (зарегистрированного!)
Это типа "ни за что"?
tks 16 августа 2018 | 18:30
kit07_12: Вот если бы у вас были рога, я бы мог к Вам как обращаться: баран или козел?
eduard1958 16 августа 2018 | 18:35
tks: При чем здесь рога? Как к нему по-другому обращаться?!
kokeshi 16 августа 2018 | 18:43
tks: никак не обращайтесь. Это гибрид барана, козла и крысы. В игнор лучше.
mavviomi 16 августа 2018 | 18:37
kit07_12: свергать или менять и что в этом плохого? Путинская власть уже давно действует вне закона. Или в Какцапии власть не сменяема, как у дикарей и варваров?
shtirlitz77 16 августа 2018 | 18:35
sokal123: "...Ну Слава Богу , а то я думал на год затянут. .."
Вместо того, чтобы освободить девушек совсем, эти людоеды "оказали милость", да и то по указивке сверху, и смягчили меру пресечения.
А "общественность", вместо того чтобы требовать полного освобождения девушек, рада и такому "успеху".
cattt 16 августа 2018 | 18:51
sokal123: А ведь следователь готовит форму задержания, мог сам отправить или в СИЗО или на домашний арест.
Вся эта опупея была создана, для видимости "народовластия", вот мол мы какие хорошие, с болотными так не поступали!
ДА И ПОВЫШЕНИЕ пенсионного возраста грядет!!!
ramses333 16 августа 2018 | 17:49
Слава богу. Но этого отчаянно мало. Место Ани должен занять провокатор, чьими стараниями девочек посадили в клетку.
tks 16 августа 2018 | 18:21
ramses333: Бог для путинских органов это фраер. Закон - тайга, прокурор - медведь...
henry52 16 августа 2018 | 17:49
Неужто и вторую отпустят?? Просто сеанс офигенной щедрости...
johnbmw Евгений Большаков 16 августа 2018 | 17:52
henry52: Отпустят! в надежде что "на радостях" общество забудет о том, что ситуация этих девочек вовсе не Исключение, а скорее ПРАВИЛО в нашей "правовой системе" ...
bamashka 16 августа 2018 | 18:05
Слава Богу! Не стали глумиться, как над Алексеем Малобродским.
mavviomi 16 августа 2018 | 18:07
А когд гебисткую мразюку-провокатора посадят?
jamba 16 августа 2018 | 18:08
Слава изобретателям ТЕЛЕФОНА!;)))))))))))))))
vincenttt 16 августа 2018 | 18:08
Какой ещё "домашний арест"?!...гопник подзаборный питерский, отпусти девочек на свободу!!!
tks 16 августа 2018 | 18:11
А депутаньё паршивое, что этот закон фашистский придумало, когда под арест пойдёт?
vladimirbelarus 16 августа 2018 | 18:14
Обосрались, сатрапы.
marineru 16 августа 2018 | 18:17
Наше всё в Европу едет. Дорожку себе слегка расчистить решился. А то будут приставать всякие с идиотскими вопросами.
nns33 16 августа 2018 | 18:24
marineru: Европа больше озабочена судьбой Сенцова.
plank1957 16 августа 2018 | 18:21
Судья еще не кончил читать постановление об изменении меры пресечения девушкам, как в Тольятти уже арестовали пенсионерку Любовь Кузаеву по делу об экстремизме. Причем экстремизмом называются действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Это как вообще понять? У кого эти действия должны вызывать ненависть или вражду? Если у нас власть принимает закон о повышении пенсионного возраста, то она вызывает ненависть или вражду? Если да, то почему эта власть не преследуется по 282? Если нет, то почему протесты против этой власти считаются экстремизмом?
eduard1958 16 августа 2018 | 18:32
plank1957: ...экстремизмом называются действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности...Если так,то почему емеля,патрик,монгол,ринго и прочие экскременты до сих пор на свободе?
plank1957 16 августа 2018 | 18:34
eduard1958:
Вопрос прокураторам, я не из их числа.
mavviomi 16 августа 2018 | 18:42
plank1957: т.е. вас не интересует соблюдение законности в вашей стране? А ведь источник власти это народ и народ отвечает за ее действия. Вспомните Германию.
plank1957 16 августа 2018 | 18:48
mavviomi:
А где здесь какая-то законность? Я имею в виду статью 282 УК РФ.
annairammm 16 августа 2018 | 18:31
УРА! Слава Богу... Да, этого ничтожно мало, но хотя бы девочка не в СИЗО...
alend 16 августа 2018 | 18:34
надо же ...особо опасную преступницу перевели под домашний арест ..)))) что то видно пощло не так...как они пошли на это??
eduard1958 16 августа 2018 | 18:52
alend: Объяснение простое - поездка плешивого в Европу.
srk2658lu 16 августа 2018 | 18:43
Марш матерей пробудил капельку человечности в этой адской репрессивной путинской "машине".
eduard1958 16 августа 2018 | 18:49
srk2658lu: Марш матерей пробудил страх в этих тварях.
aleksei123m 16 августа 2018 | 18:43
Это конечно мое оценочное суждение, но по моему, страной руководит садист.
tks 16 августа 2018 | 18:48
aleksei123m: Достаточно вспомнить интонацию, с которой он сказал своё знаменитое "она утонула"!
venq 16 августа 2018 | 18:54
ну, вот, СБ, крупицу одну отнятую сумели выпросить обратно, поплакавшись властвующему о вспоможествлении, кто бья челом, кто ходом с игрушками.
Русь, она, ведь, по крупицам народом была выстроена...
neyexo 16 августа 2018 | 18:55
Да просто он к Меркель едет, а она не любит, когда девочек сажают
neyexo 16 августа 2018 | 18:59
neyexo:
и на свадьбу, боится, что невеста развернет его
prostovanya 16 августа 2018 | 18:57
Как бы не оказалось затишьем перед бурей.
Например, Юрия Дмитриева оправдали, но тут же задержали, и всё по новой... Новый виток глумления.
Вздохнём свободно, когда девченки будут оправданы, полностью.
И, как мечта - чтобы на их месте оказался провокатор и организатор этого всего...