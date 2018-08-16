Три профильных министерства выступили против изъятия у компаний 500 миллиардов рублей
Деньги должны пойти на выполнение майского указа президента. Как сообщает РБК, предложение помощника президента Андрея Белоусова не поддержали Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторг. Свои заключения должны дать еще два ведомства – Минфин и Минэнерго. Ранее против предложение Белоусова выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
trender 16 августа 2018 | 17:42
Поддерживаю. Обоих. В смысле всех трех. Вот понаедут иностранцы к нам на Зоны Опережающего Развития - их и пограбим сначала. А своих всегда успеем. Куда они денутся с подводной лодки. )))
tag188 16 августа 2018 | 17:44
Еще есть что взять с населения. В конце концов, у каждого среднестатического россиянина целых 2 почки. А одна почка -- около 20000 долларов.
vinidbi 16 августа 2018 | 17:53
tag188: Значит с АП поступила указивка-забрить данное решение!!!
danko_badka 16 августа 2018 | 17:55
vinidbi: клоун.
henry52 16 августа 2018 | 17:44
Да по хрен. Как царь скажет - так и будет...
doomandgloom 16 августа 2018 | 17:49
Готовится ИПешникам!
timber_head 16 августа 2018 | 18:11
Да... Госкорпорации, само-собой трогать нельзя. Они ж "альфа и омега" нашего благосостояния! Ну, или благосотояния отдельных людей, в том числе из "профильных министерств" с недвижимостью и детьми в "странах наиболее вероятного противника".
utax 16 августа 2018 | 18:23
Да у них же пропадет желание работать! Налоги платить надо! А хочется новых приобретений активов и еще и еще! Так в будущем когда на производстве люди будут не нужны, пенсионные отчисления с зарплат вообще схлопнуться! Придется вводить содержание с рождения за счет налогов на корпорации. Привыкать пора.