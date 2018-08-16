В Тольятти арестовали до 27-го сентября пенсионерку Любовь Кузаеву, задержанную за экстремизм во ВКонтакте
Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифатхудинов. Пенсионерку обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе в организации экстремистского сообщества. В письме ФСБ в Следственный комитет говорится, что Кузаева собиралась организовать несанкционированные массовые акции, чтобы дестабилизировать обстановку перед выборами губернатора Самарской области и выборами в думу города Тольятти.
Комментарии35
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plank1957 16 августа 2018 | 17:39
Как ФСБ понравилось со всякими экстремистами детского и пенсионного бороться! И ведь весьма безопасно.
ser79 16 августа 2018 | 17:42
plank1957: они же сдачи не дадут
darkshadownet_ 16 августа 2018 | 17:54
ser79: в какой нибудь другой стране, развитой стране, такую "новость" приняли бы за юмористический прикол или что-то подобное, но в нашей просто веет холодным ужасом до мурашек...
vezdehod 16 августа 2018 | 18:05
В селе Кукуево, при Крещении. арестовали месячного ребёнка, за то что описал Попа, который его крестил.
plank1957 16 августа 2018 | 18:24
vezdehod:
Это неправильно, надо было арестовать папу с мамой, можно приплести еще дедов с бабками.
kompricikos 16 августа 2018 | 18:10
plank1957: вопрос такой- когда пенсионерку посадят, то пенсия сохраняется, деньги на счет идут? если да ,то выйдет и получит кругленькую сумму, как говорится стоит задуматься
plank1957 16 августа 2018 | 18:26
kompricikos:
Идут в федеральный бюджет, поскольку выйдет она оттуда ногами вперед.
kompricikos 16 августа 2018 | 18:56
plank1957: а тогда писать не надо все свое носить с собой
plank1957 16 августа 2018 | 18:57
kompricikos:
Я как-нибудь без вас разберусь, что мне надо делать.
kompricikos 16 августа 2018 | 19:00
plank1957: просто тогда какая экономия пф получается как Володин не додумался ?
keg 16 августа 2018 | 17:39
царь у нас всеми любим,так нам говорят... тогда откуда же столько экстремистов....?
j_partizan 16 августа 2018 | 17:41
Что может быть опасней воровства? По мнению некоторых представителей власти, это борьба с влровством.
j_partizan 16 августа 2018 | 17:43
j_partizan:
Влровством = воровством
evgeny_biolog 16 августа 2018 | 17:41
Точно, меня сегодня какая то бабка экстремистка в автобусе корзиной затолкала ...
henry52 16 августа 2018 | 18:23
evgeny_biolog: Эти -- самые опастные!
plank1957 16 августа 2018 | 17:41
Как ФСБ понравилось со всякими экстремистами детского и пенсионного возраста бороться! И ведь весьма безопасно.
poluputing 16 августа 2018 | 17:45
а где представители говённого пригожинского замеса с радостью от страданий пенсионерки
rabin_tagor 16 августа 2018 | 17:47
poluputing: вероятно, развод на службу. сейчас понасыпятся
compare 16 августа 2018 | 17:54
rabin_tagor: имеете в виду "умывание" после "супчика" и смывку "вазелина"?
dorin1987 16 августа 2018 | 18:02
rabin_tagor: poluputing: Методичку новую получают. Скоро прибегут.
oliva67 16 августа 2018 | 17:45
"собиралась организовать несанкционированного акции"
Т. Е. уже знают, что не санкционируют
neon001 16 августа 2018 | 17:53
осталось еще организовать арест по интернету и чтоб сами в наручниках приезжали. в один клик.
krs_sk 16 августа 2018 | 17:54
/ собиралась организовать несанкционированные массовые акции /
- А что там в конституции написано то про свободу собраний, а?
kryimzdick 16 августа 2018 | 17:54
а пенсию пенсионерам в тюрьме выдают?
uryden 16 августа 2018 | 17:55
У меня уже несколько дней бабушки на скамейке у подъезда не сидят.
Боюсь и подумать, куда они делись.
solonko 16 августа 2018 | 17:56
Какие страшные у вас, в России, экстремитсы, и как только ваши доблестные чекисты с ними справляются?
tks 16 августа 2018 | 18:05
solonko: Это экстреМИКСы ;))) субъекты - "не пришей звезде уши" что называется! Пострашнее экстремалов будут!!
garaal 16 августа 2018 | 18:01
!СУПЕР"!!!
tks 16 августа 2018 | 18:02
Обыкновенный путизм.
Дальше - больше.
fedor57 16 августа 2018 | 18:07
Т .е. организация митинга против жулья и ворья, которые разрешены конституцией теперь тяжкое преступление? жесть.
rampa 16 августа 2018 | 18:07
фу, какая плохая бабушка. Акции несогласованные организовывает. Нет чтобы, как мама Володина, в 80 с лишним лет бизнесом заниматься. И спортом в своей 400 метровой квартире
nehoroshiy 16 августа 2018 | 18:11
Первый экстремист был Архимед-он обещал перевернуть Землю.
Похоже, что эта женщина хочет быть просто общественным деятелем. А в результате попала под следствие.
henry52 16 августа 2018 | 18:26
" Пенсионерку обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса"
Охренеть!
bazilgu 16 августа 2018 | 18:26
Еще одно свидетельство беспримерной отваги наших доблестных "правоохранителей". Даже пенсионерку не испугались! Настоящие мужики! Подлинные офицеры!
pikol 16 августа 2018 | 18:59
Совсем крыша съехала у наших правоохренителей.