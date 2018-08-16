В Тольятти арестовали до 27-го сентября пенсионерку Любовь Кузаеву, задержанную за экстремизм во ВКонтакте

Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифатхудинов. Пенсионерку обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе в организации экстремистского сообщества. В письме ФСБ в Следственный комитет говорится, что Кузаева собиралась организовать несанкционированные массовые акции, чтобы дестабилизировать обстановку перед выборами губернатора Самарской области и выборами в думу города Тольятти.